中企赴港上市或免網審　港交所勢成大贏家　專家唱好料挑戰呢個價

港股將迎來新一輪中資企業申請上市的大潮，據《彭博》最新報道，中國計劃讓在香港公開上市的公司，免於申請網絡安全監管機構的批准，讓有意落戶香港股市的互聯網公司消除憂慮。



由於中概股暫時難赴美上市，香港成為有意在海外上市的中資企業為數不多的選擇，港股有機會成為東方納斯達克。而肩負起為企業上市融資平台的港交所（0388）今日曾抽升5.1%，高見531元，收市報524元，升3.8%，成交額88.3億元。有分析師認為港交所股價有望進一步攀升，可以挑戰550元。



據統計，5月至今，已有30隻新股在港上市。港交所行政總裁歐冠昇早前表示，截至上月底，港交所已迎來14家公司作第二上市。

大行認為，中概股來港掛牌可有助本港股市發展。滙豐指出，目前250間在美國掛牌的中概股中，已有14間中概股在港掛牌；除卻已來港掛牌的中概股，相關在美國掛牌的中概股市值約1萬億美元，預料有25間中概股有機會來港上市，相信有進一步推動本港股市發展。

滙豐環球研究料港股成「東方納斯達克」。（資料圖片）

專家料股價可挑戰550元

若有關免審批消息屬實，港交所肯定成最大贏家。寶鉅證劵董事及集團首席投資總監黃敏碩表示，相關消息對港交所股價有正面作用，短期內股價易升難跌。再加上息差影響銀行、金融股下挫，此消彼長，資金或流向在金融業務上「冇人爭生意」的港交所。

黃敏碩指出，企業若在美上市，監管受壓，「分分鐘」被下架，而港股較A股更開放，香港作為國際金融市場，企業同樣可以在港上市籌集資金，預料港交所股價在此前經過一輪回調後，有動力衝上550元關口。

摩根大通近日發表報告表示，上調港交所目標價由545元升至570元。（路透社）

摩通上調港交所目標價至570元

其實消息傳出前，近期已有多間大行唱好港交所。摩根大通近日發表報告表示，上調港交所目標價由545元升至570元，因對其估值預測延伸至2022年6月，相當於預測2022年及2023年市盈率各37倍及30倍，對比五年平均預測12個月市盈率33.6倍，維持「增持」評級。

不過該行下調港交所今年每股盈利預測9%，反映今年第二季證券交投（日均成交按季跌28%）及衍生工具較預期為弱，若包括北向交易後料港股2021年至2023年證券日均成交額分別為3,190億、4,550億及5,930億元，若撇除北向交易料港股於2021年至2023年證券日均成交額分別1,926.96億、2,218.59億及2,434.97億元。

基金經理稱安全審查應循序漸進

至於中資企業未來發展前景，中環資產投資管理基金創辦人、行政總裁兼投資總監譚新強就認為，內地加強對企業網絡安全審查應循序漸進，「不能一竹竿打死一船人」，此舉恐削企業在國際的競爭力。