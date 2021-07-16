渣打：料中國全年經濟增長8.8％　人行Q4或再降準0.5%

中國國家統計局昨日(15日)公佈 ，第二季GDP上調至7.9%。渣打香港財富管理今日(15日)發表2021年下半年宏觀經濟展望，預料中國2021全年GDP上調至8.8%，第四季人行或再降準50個基點，以維持融資規模增長水平。



中國外圍經濟不明朗因素影響

渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示原先預測中國2021全年GDP為8%，但昨日統計署公佈第二季GDP上調至7.9%，決定上調中國2021年全年增長至8.8%，上調幅度較大。他指，雖然中國第二季度增長較市場預期低， 但還是一個非常強勁的增長率，因第二季度增長是在貨幣政策收緊中實現。該行預計下半年政策拖累會減少，央行在第四季會再下調存款準備金率，或再降準50個基點，對內需會有更大支撐。



中國宏觀策略部主管劉潔表指出，中國會受外圍經濟不明朗因素影響，例如疫情在印尼 、馬來西亞等地區肆虐，中國最大的經濟夥伴東盟或無法提供更多從中國進口的訂單。同時，由於中國經濟復甦較其他國家早，貨幣政策收水又快，下半年跑贏其他國家的可能性不大。她續指，G7央行量化寬鬆已接近尾聲，並將會收緊，中國在這個時刻進行降準能應對屆時的經濟波動。

預計香港全年GDP為6.9％

香港方面，該行仍然預計香港全年GDP為6.9％，較普遍市場預期高。大中華區高級經濟師劉健恒表示，回望第一季香港GDP已經高於6.9%，因此要達到目標一點也不難。加上，出口方面是香港第一季度主要經濟增長來源，降準也能減少經濟急速下滑的風險。自從飲食和零售業等行業復甦，令失業率向下跌，預期下半年個人消費能彌補內需增長。他認為只要限聚令仍然放寬，失業率有望下跌，但幅度不大，對支持內需情況很重要。