淘寶「造物節」回歸線下　明日於上海舉行　阿里：支持年青人創新

阿里巴巴（9988）旗下淘寶的「造物節」，今年將回歸線下，於7月17日至25日於上海舉行，以「遺失的寶藏」為主題，透過分佈在館内的遊戲線索和謎題，打造佔地約9,000坪的尋寶密室，當中充滿由過百位平均年齡30歲的年青創意商家所設計的商品，淘寶新進商家的平均年齡更是約26歲。

阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，淘寶造物節是年青人發展夢想的舞台，是支持年青人創新、創意和創業的平台，更加綜合了藝術家、設計師和行業參與而打造，他認為年青商家能發展創意，年青消費者亦能從中找到自己所愛的商品，是值得投資和有價值的項目。

他亦指，今屆的商品在疫情影響下，大多為應用生活類型，充滿可應用性、生活感、創意多元和科技未來感的特色，如材質上的應用則有商家做出傳統家具榫卯工藝製成的亞克力家具，相信淘寶造物節能作為引領創新的作用。

董本洪又指出，淘寶造物節成功是因貼近年輕消費者的消費觀，如一些小眾創新商品，切合消費者個人喜好。當中造物節商家成功的因素包括淘寶提供支援，推動商品增長，如「造物神榜」是淘寶精選750個優秀商品以榜單形式讓商品曝光。在淘寶平台上，短影片頻道「逛逛」更大量提升商品曝光率，發佈內容頻率比一般平台商家高出33倍，為商家提供機會。