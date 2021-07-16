萬洲太子爺傳自曝遭罷免原因　涉高層人選與父衝突撞玻璃牆櫃泄憤

萬洲國際（0288）今年6月17日突發公告，免去「太子爺」萬洪建的執董、副主席等所有職務，原因是「對公司財物作出不當攻擊行為，使公司認為他無法履行其作為董事的才能、審慎及勤勉行事的職責」。時隔一個月，有報道指萬洪建在朋友圈發文為當時發生的事情解話。

內媒《第一財經》指，萬洪建在朋友圈發文指，於6月3日在萬洲國際主席兼行政總裁萬隆的辦公室談到一名高管任職問題，提出自己的建議後，與父親萬隆意見不同，被萬隆訓斥。萬洪建當時情緒激動，以拳頭砸向靠墻的房門，用頭撞擊玻璃牆櫃，宣洩心中的不憤。其後，便被萬隆的保鏢摁倒在地，滿頭血跡，萬隆更要求拍照取證。

有報道指，在萬洪建被免職的消息公布後，有萬洲國際子公司雙匯前管理層對記者表示，父子倆矛盾以公告形式公佈，讓人驚訝，表現出萬隆的強勢，即使那個人是他自己的兒子。

稱萬隆未有計劃安排接班人

另外，萬洪建回應《新京報》時指，萬隆去年做了第十四五規劃，打算繼續任職5年以上，並沒有接班人的計劃。萬洪建又指自己在公司沒有甚麼權利，與父親無鬥爭之說，只是因業務上提出了不同看法而觸怒了他。

根據資料顯示，萬隆是港股萬洲國際和A股雙匯發展（深圳﹕000895）董事長。其子萬洪建於2015年加入萬洲國際，並在2018年起的近半年時間內，先後成為萬洲國際執行董事、董事會副主席，負責萬洲國際的國際貿易業務，曾被視為萬隆的「接班人」的信號。

此外萬洲國際昨日（15日）公佈，同意Dennis Pat Rick Organ辭任執行董事職務以投入更多時間於其他個人承擔，即日生效，Dennis Pat Rick Organ亦已不再擔任該公司環境、社會及管治委員會、食品安全委員會以及風險管理委員會的成員。