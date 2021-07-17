恒指再升動力欠奉　小米跑出上望呢口價　科技股仍有滄海遺珠

恒指上周四（8日）急挫逾800點，一度跌穿二萬七大關後，本周終迎來反彈，全周升2.4%為五個月來最佳。不過專家指出，恒指一周內升逾600點，不過大市成交未見明顯回升，勿因短線反彈而進取入市，建議炒股不炒市，強勢股可看藍籌小米（1810），有機會再試上月高位。

藍籌股小米周五單日抽升近5%，榮登升幅最大恒指成分股。（區慶威攝）

輝立資本管理董事黃瑋傑接受訪問時指出，恒指現時是處於自上周五跌穿250天牛熊線後的反彈浪。雖然走勢上有所改善，但是關注升市動力的動力不足，本周大市全日成交仍是徘徊1,500多億元左右，未見明顯增加，難言股市會出現突破。

雖然專家皆認為恒指大市仍處橫行勢頭，不過仍有一些股份板塊值得尋寶，當中包括近期受到內地政策風險困擾，而令股價受壓的科技股，專家提醒在反壟斷政策下，選科技股宜「選細不選大」。

市場憧憬兩大科網平台阿里及騰訊在反壟斷監管下，有「握手言和」的機會。(資料圖片)

科技指數結束兩周跌浪 主因兩因素

恒生科技指數本周自逾半年低位反彈2.4%，結束連續兩星期的跌浪，主要源於兩大因素。其一、是內地官方機構的發言，中國銀保監會新聞發言人本周指出，平台企業正在嚴格對照法律法規和監管部門的要求深入地查找問題和進行整合，引起市場憧憬，若果科網平台企業能夠按監管機構要求調整業務，遭處罰的風險可以降低

其二，是兩大科網平台阿里及騰訊在反壟斷監管下，有「握手言和」的機會，據《華爾街日報》引述消息指出，阿里及騰訊將逐步互相開放服務，焦點落在阿里旗下電商平台淘寶，有機會引入騰訊旗下的微信支付。消息亦推動兩大龍頭股價自逾一年低位反彈，當中阿里全周升7%；騰訊亦升近5%。

安里證券主席兼行政總裁黃偉康（中）表示，不宜全線看淡科技股，宜「選細不選大」。（余秉峰攝）

黃偉康：不宜全線看淡科技股 仍有滄海遺珠

安里證券主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時指，雖然科網股的股價在政策監管下波動較大，現時恒生科技指數仍處低位，不過投資者不宜全線看淡科技股，其實市場上仍有一些中小型市值（市值約100億元或以下）的科技股，正逆市破頂，屬滄海遺珠。原因是當大型龍頭科網股因為政策影響，而令發展空間受到限制，一些中小型的科網股或反而有更大的發展空間，當中首推有華為概念的中手遊（0302）以及中軟（0354）。

股價走勢上，中手遊處歷史新高，集團在今年5月，與華為正式達成遊戲業務戰略合作，華為將幫助中手遊觸及超過7.3億華為終端用戶，以及為中手遊提供華為雲服務，並基於華為雲共同探索雲遊戲、VR遊戲等應用場景。

至於中軟亦是處歷史新高，集團是華為最大的軟件合作伙伴，早前投行花旗看好公司新興業務可受惠於華為「鴻蒙HarmonyOS」系統。

小米成世界第二 黃瑋傑料上望30元

另外，藍籌股小米周五單日抽升4.8%，榮登升幅最大恒指成分股。受惠市場調研機構Canalys報告稱，小米今年第二季度於全球智能手機市場份額達17%，力壓蘋果，首次成為世界第二，排名上僅次於三星（市佔率為19%）。

黃瑋傑指出，小米的市佔率進一步上升，自然是良好指標，但不要過分解讀，原因是市佔率是按銷量計算，投資者仍需要留意，小米的手機價格，是市佔率最高的三大品牌當中最便宜的，較三星的手機價格低出約40%，較蘋果的手機價格更低出約75%。未來業務重點，要觀察小米如何進一步提高產品ASP（平均售價），例如在較富裕的歐洲地區能否有加價空間。他又指，從技術走勢上，小米股價料上望30元，持貨者可以睇位食糊。