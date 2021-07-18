以太幣創始人宣佈退出幣圈保平安　出售公司不收虛擬貨幣

熱門加密貨幣網絡「以太坊」（Ethereum）聯合創始人迪尤里奧（Anthony Di Iorio）周六（17日）表示，將完全退出幣圈，甚至出售旗下相關技術公司 Decentral ，未來全職投身慈善事業，部分原因出於個人安全考慮。Di Iorio 表示已與幾位潛在買家洽談，相信Decentral 估值將達數億美元，他希望以法定貨幣或另一公司的股權進行交易，而非加密貨幣。



《彭博》報導，以太坊聯合創始人 Anthony Di Iorio 表示，他將完全脫離加密貨幣世界，未來幾週內，這位加拿大人計劃出售他創辦的錢包和加密服務提供商 Decentral ，及時與他參與的其他初創公司斷絕關係，並且不打算再資助任何區塊鏈項目。「它有一個我不太樂見的風險狀況，我覺得在這個空間不一定安全。如果專注於更大的問題，我想我會更安全。」Di Iorio這樣說，而他拒絕透露他的加密貨幣持有量或淨資產。

2013 年，Di Iorio 與伙伴共同創立了以太幣，讓人們無需銀行等中介機構即可相互借貸和交易。近年Di Iorio 涉足風投和初創諮詢領域，還曾擔任多倫多證券交易所的首席數字官。 2018 年 2 月，福布斯估計他淨資產高達 10 億美元。而從那時起至今，以太幣價格再翻了超過一倍。

以太幣在CoinDesk最新報價

以太幣目前總市值約為 2250 億美元。 以太幣在CoinDesk最新報價$1900美元一枚，今年纍計升值157%，但從5月12日最高價4133美元一枚，回落了超過一半。

區塊鏈技術解決更大問題

「我不想只被看作一個加密貨幣人，我是一個解決複雜問題的人。」他在另一個電話採訪中告訴 CoinDesk，賣盤所得的錢將在明年成立一個慈善基金會。新組織將用加密原則、甚至區塊鏈技術本身來解決更大的問題。

儘管 Di Iorio 沒有具體說明哪些問題。他已經與包括比特幣狂熱者巴拉圭國會議員Carlos Rejala 在內的一些行業和政治領袖每週舉行白板會議。