上半年A股新增投資者數量突破千萬　7月投資者數有望衝破1.9億

據《證券日報》7月19日報道，A股投資者仍在持續入場。《證券日報》記者根據中國結算7月16日披露的數據梳理，今年（2021年）上半年，新增投資者數量達1,083.99萬，按年增長35.65%。截至6月末，投資者數約1.89億。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，今年投資者加快入市的主要原因是賺錢效應。A股投資者新增數量基本和股市月度表現同步。當然，從A股的角度，投資者對中國經濟基本面有充分的信心，不少投資者堅定看好A股的長期發展，這也是投資者入市的主要動機。

數據顯示，2020年3月份至今年6月份，新增投資者數連續16個月突破100萬，今年3月份達到最高水平。從今年單月情況看，每個月新增投資者數量均保持了按年增長態勢。

1月份新增投資者數209.43萬，按年增長161.57%；2月份新增投資者數160.94萬，按年增長79.75%；3月份新增投資者數247.74萬，按年增長31%；4月份新增投資者數169.14萬，按年增長3.11%；5月份新增投資者數141.22萬，按年增長16.32%；6月份新增投資者數155.52萬，按年增長0.4%。今年1月份至6月份，新增投資者數量累計達1,083.99萬。

與此同時，截至6月末，投資者數18,861.48萬，按年增長12.44%，如果按照今年單月新增投資者數趨勢，預計7月份投資者數或可達到1.9億。

新增投資者入場為A股帶來了更多資金以及更活躍的成交。東方財富Choice數據統計顯示，今年以來截至7月18日，有73個交易日，滬深兩市成交金額合計均超9,000億元人民幣，其中，48個交易日合計成交金額均超1萬億元人民幣。