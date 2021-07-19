中金發表最新港股策略報告：市場短期將盤整　建議超配訊息技術

中國券商中金公司旗下中金策略發文指出，人民銀行此前宣佈下調存款準備金率令市場猝不及防，投資者擔心經濟增長面臨的實際壓力可能明顯大於外在表現，才導致政策「急於」出手應對。雖然2季度經濟增速並非完全向好，且增長不平衡和結構性挑戰猶存，但顯然沒有市場擔心得那麼糟糕，緩解了市場的擔憂。往前看，高基數效應下增速趨緩、經濟復甦不平衡以及上游價格處於高位，對下游需求和成本的擠壓等結構性壓力仍值得關注。該行認為這些政策將為經濟增長提供支撐，而且有助於應對經濟增長面臨的挑戰。



另一方面，該行指出值得注意的另一個變化是監管動向。從長期角度來看，一旦不確定性利淡因素落實，新經濟中具有獨特性的龍頭企業仍然存在吸引力。另外，中金認為在當前這一大的政策環境下，港股市場有望成為內地企業海外上市和已上市公司回歸的主要目的地。

投資建議上，中金認為均衡配置成長和價值板塊、並適當向成長板塊傾斜可能是短期較為合理的一項選擇。成長板塊中估值較為合理而且具備增長確定性的部分投資標的有望出現適時投資機會。

中金建議超配訊息技術、大消費、醫療保健、部分製造業、油氣以及多元金融板塊，同時低配地產、保險和公用事業板塊。

本周（7月19日當周）需要關注的因素主要包括：網路監管壓力依然存在，而與此同時中國考慮豁免赴港上市企業進行數據安全審查。上周五（7月16日）國家網信辦等七部門進駐某網約車企業開展網絡安全審查。另據報道稱，兩家網路巨頭為應對近期監管要求考慮逐步互相開放生態系統。

海外上市中資企業監管力度加大近期對美國市場中概股和香港市場成長板塊帶來不確定性。雖然我們認為具體細節問題仍然需要政策細則進一步明確，但香港作為新經濟企業上市聚集地以及已上市企業回歸的重要市場，有望從中受益。

香港市場上調股票交易印花稅政策將於8月1日起實施。上海交易所發布公告稱，根據香港聯交所公告，自2021年8月1日起，香港市場的股票交易（包括港股通）印花稅將從按成交金額雙向收取的0.1%上調為0.13%（取整到元，不足一元按一元計）。基於2020年香港股市日均成交額1,300億港元（港股通日均成交額72.9億港元），中金判斷此次印花稅上調0.03%將推動日交易成本上升約3,900萬元，對實際交易成本邊際性影響很小。

南向資金重新轉為淨流入，海外資金連續第46周保持流入勢頭。雖然監管不確定性揮之不去，但上周（7月12日當周）南向資金重新轉為淨流入，日均流入規模1.19億港元。騰訊、小米和中海油遭遇拋售壓力，淨流出資金達到77億港元。與此同時，海外資金連續第46周流入海外中資股市場。具體來看，海外註冊基金中8億美元的資金上周流入海外中資股市場，與此前一周的2億美元相比流入速度有所加快。

投資建議：如上所述，中金預計市場短期將進行盤整消化國內外不確定性，同時有關境外上市和網絡安全的監管政策值得密切關注。中金仍建議均衡配置，可適當向成長板塊傾斜。成長板塊中監管風險較低而且具備增長確定性的個股有望出現長期投資機會。建議超配訊息技術、大消費、醫療保健、部分製造業、油氣以及多元金融板塊，同時低配地產、保險和公用事業板塊。

長期來看，中國「先進先出」並回歸疫情後新常態，將推動市場重新關注中國內在的長期結構性趨勢（如消費和產業升級）所帶來的投資機遇，如電動汽車、新能源（包括太陽能）、科技硬件、半導體、大消費以及醫療生物等。