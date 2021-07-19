恒指跌逾500點喘定　國指萬關得而復失　恒大瀉近半成｜持續更新

港股上周五（16日）收市報28004點，當天僅升8點；而美股則全線向下，「黑期」今早最新挫逾400點，在27680點附近，料恒指今早或低開。另今日一隻新股三巽控股（6611）上市，其耀才暗盤收報4.78元，較招股價4.75元高0.6%。



【11:30】恒大系股價受壓

恒大 （3333） 再傳出銀行申請凍結其財產的消息，恒大跌半成；恒大物業 （06666） 、恒大汽車 （00708） 跌逾3%。恒騰 （00136） 跌逾6%。

東岳集團（0189）續揚6.7%，報12.06元。

恒生指數最新報27499點，現跌505點或1.8%；恒生科指報7444點，跌169點或2.23%。國指報9961點，跌191點或1.89%，萬關得而復失。

【10:38】快手續尋底曾瀉近6%

恒生指數續瀉近600點，最新報27436點，現跌568點或2.03%。恒生科指跌189點或2.49%，報7424點。大市成交額暫為587.76億元。

快手（1024）續尋底，一度瀉近6%，低見142.1元，最新報143.5元，仍挫5%。美團（3690）亦挫近5%，最新報276元；阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）跌3%。

【10:08】贛鋒鋰業逆市漲逾6%

港股最新報27503點，瀉501點或1.79%，恒生科指報7437點，跌176點或2.32%。大市成交金額暫為432.95億元。

贛鋒鋰業（1772）逆市飆逾6%，報156.5元。

滙豐（0005）挫2.9%，報42.5元；友邦（1299）亦挫3.4%，平保（2318）跌2.7%。

【09:41】「三桶油」受壓

港股插逾400點，最新報27586點，跌418點或1.49%；恒生科指亦插149點或1.96%，報7465點。

美團（3690）挫逾3%，阿里巴巴（9988）跌2.7%，騰訊（0700）亦跌1.9%。

油價受壓，中石油（0857）低開3.33元，跌1.2%，現報3.29元，跌2.4%，創1個月新低；中海油（0883） 跌1.8%，報7.97元，創3個月新低；中石化（0386） 跌1.9%，現報3.67元。

【09:20】恒生指數低開218點

恒生指數低開218點或0.78%，報27786點。恒生科指低開104點或1.37%，報7509點。恒生國指開報10058點，跌94點或0.93%。大市暫成交額82.96億元。

科技股騰訊（0700）低開0.71%，報560元；阿里巴巴（9988）低開1.7%，報205.8元；美團（3690）瀉2.06%，報284.8元；小米（1810）跌0.71%，報28.05元。

金融股方面，滙豐（0005）吐1.3%，報43.2元；港交所（0388）平開報524元；友邦（1299）跌0.1%，報96.05元。

IMAX CHINA（1970）高開逾一成，報12.18元；該公司料中期轉虧為盈，期內股東應佔淨利潤料約1900萬至2000萬美元。

贛鋒鋰業（1772）公布董事會已批准該公司要約收購加拿大Millennial Lithium，每股作價為3.6加元，交易金額不超過3.53億加元，股價今早低開1.2%，報144.9元。

首掛的三巽控股（6611）微高開0.21%，報4.76元。