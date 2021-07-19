摩根士丹利：本輪經濟周期較以往「更火熱也更短暫」

後疫情時代，美國經濟逐漸重回正軌。在摩根士丹利看來，美國本輪經濟周期正常、強勁，卻也為時較短，且有可能是比往常「更火熱、更短暫」的存在。

在研報中，摩根士丹利指出，儘管距離美國經濟活動低谷期僅過去了16個月時間，但市場正在進入周期中期；雖說市場對經濟增長也感到些許擔憂，但全球復甦仍將繼續推進。

根據摩根士丹利的周期模型，美國周期指標在2019年6月處於上一周期後期的「衰退期」，並在2020年4月進入這一周期早期的「修復期」，隨後「原地起飛」——甚至沒有經過「復甦期」，就直接來到了「擴張期」。

摩根士丹利表示，這顯然是不同尋常的。

其原因在於，所謂「擴張期」，指的是「優於常態、正在改善」的經濟狀況。自1980年以來，美國經濟在「衰退期」結束之後平均要花35個月才能實現擴張。然而，如今只花了接近一半的時間。

擴張如此迅速地到來，說明巨大的政策支持推動了美國經濟快速復甦，並暗示了另一種可能性：這一更為火熱的周期，有可能也會更短。

具體來看，摩根士丹利認為：

首先，周期越短，相對於其他風險資產而言，信貸就越糟糕；信貸從「繁榮期」獲得的好處越來越少，如果下一次衰退來得太早，信貸風險就會暴露出來，供應也會隨着企業信心的增強而增多。

其次，在許多這樣的時期，儘管違約率很低，混合信貸會越來越多。投資者應該去嘗試承擔違約風險，而非利差風險。

第三，股市方面，摩根士丹利建議投資組合應該更加平衡，看好歐美市場高質量、低估值、高利差、低波動性的醫療保健股。

全球市場來看，歐洲和日本股市表現往往優於「周期中期」，這次應該也不例外。

預料美10年期國債息率向下

最後，在經濟復甦階段，摩根士丹利看待美國國債利率較為悲觀：對未來12個月10年期美國國債收益率的預期要比「擴張期」的平均水平低97個基點。

由此，摩根士丹利總結道：美國經濟復甦可持續，只是可能更熱也更短；賣出國債吧，相信經濟的擴張。