韓國支付巨頭IPO遇阻　螞蟻集團持有45%股權

7月19日，韓國金融監管機構要求即將上市的有着韓國「支付寶」之稱的Kakao Pay修改其招股說明書。



據《彭博》資料顯示，擁有3,600萬用户的Kakao Pay是韓國最大的在線支付服務公司，中國金融科技巨頭螞蟻集團持有該公司45%的股權。

根據Kakao Pay此前遞交的招股說明書，該公司原定於8月12日在韓國交易所上市，擬以每股人民幣357元至544元的價格出售1,700萬股新股，籌集最多人民幣90億元。據此區間上限推算，Kaokao Pay的市值可能超過700億元人民幣。

修改招股書要求已有先例

在Kakao Pay被要求修改招股說明書之前，熱門手機遊戲《絕地求生》的開發商Krafton的上市計劃也遭到干預。

據了解，Krafton上個月遞交了高達5.6萬億韓圜的大額首次公開募資（IPO）申請，衝擊韓國IPO募資規模新紀錄。但在韓國監管機構干預下，Krafton於7月1日將其IPO目標削減至4.3萬億韓圜（約人民幣244億元）。

報道稱，韓國金融監管局在其聲明中沒有說明要求Kakao Pay修改招股說明書的原因。但在Krafton的案例中，該公司的主要承銷商在最初估值時，將迪士尼公司（Disney）和華納音樂集團等非遊戲公司納入其估值同行庫，引起了當地媒體的批評。在Krafton修訂後的招股文件中，前述兩家公司以及其他一些外國公司都被刪除。

對於Kakao Pay的募資計劃，其IPO的主要承銷商三星證券（Samsung Securities）、摩根大通（JPMorgan Chase）和高盛集團（Goldman Sachs）曾通過與美國支付公司PayPal、Square和巴西支付公司Pagseguro比較進行估值。

數據顯示，2020年全年Kakao Pay的營業收入增加了一倍多，達到2,840億韓圜（約人民幣16億元），而淨虧損按年收窄了61%至250億韓圜（即淨虧損約人民幣1.4億元）。

Kakao Pay首席執行官柳榮俊（Alex Ryu）在5月接受採訪時表示，新冠大流行推動了消費者行為轉向線上金融服務，「我們最初的目標是在2022年或2023年進行IPO，但由於增長過快，該計劃被提前了。」

螞蟻支持下的Kakao Pay

2017年2月，螞蟻集團宣佈，以2億美元注資韓國社交平台Kakao集團旗下的移動支付平台Kakao Pay。隨後不久，Kakao Pay從集團分離，開始獨立運營。

截至今年5月，Kakao集團持有Kakao Pay 55%的股份，螞蟻集團則通過支付寶新加坡公司持有其45%的股份。通過與螞蟻集團的合作，Kakao Pay打通了支付寶在韓國已接入的商户，即韓國人在線下場景可使用Kakao Pay支付，中國遊客則能在這些場景用支付寶消費。

據了解，Kakao Pay正致力於拓展它的商業服務場景。在前述採訪中，柳榮俊表示，在韓國250萬家線下商店中，目前有60萬家可用Kakao的支付服務，該公司計劃將門店數量擴大至150萬家。這將是該公司尋求IPO的主要目的。

Kakao Pay還計劃將募得資金投資於新業務和收購項目，以幫助其業務加速增長。據報道，Kakao Pay在2020年2月收購了當地一家經紀公司後，已經開始為用户提供一些基金類投資產品。

此外，Kakao集團旗下一家網路銀行Kakao Bank也於今年6月28日遞交上市申請，並計劃於8月5日上市。根據該公司招股文件，其預計IPO定價區間為每股約人民幣187元至221元，計劃最多募資約人民幣145億元。

據投行預測，隨着Kakao Pay與Kakao Bank上市，其母公司Kakao集團的市值將超過100萬億韓元，在韓國證券市場排名第五位，僅次於三星（Samsung）、SK、LG和現代汽車（Hyundai Motor Group）四大企業集團。

考慮到Kakao集團旗下的娛樂公司Kakao Entertainment和打車服務商Kakao Mobility有計劃於明年上市，該集團的市值將有望逼近位列第四的現代汽車，其當前市值約150萬億韓元。