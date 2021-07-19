華爾街大淡友：投資股票和Bitcoin非常危險　反而看好呢種貴金屬

據《財聯社》報道，美國最大﹑鍾情做淡的基金Prudent Bear Funds的創始人及前基金經理David Tice日前發出警告稱，從標準普爾500指數到大型科技公司再到比特幣，目前對投資者來說是一個「非常危險的時期」。

他在接受採訪時表示﹕「就未來收益而言，市場估值過高。我們正在以前所未見的方式增加債務。美國國債市場表現非常奇怪，利率大幅下降。」

Tice以在牛市中沽空而聞名。他現在是AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF的顧問，該基金管理着7,000萬美元的資產。該基金過去一個月上漲了3%，但過去兩年下跌了62%。

他承認，很難確定下一次大幅回落的時間，而且它經常會提前。然而，Tice相信，一場市場崩潰將是不可避免的。

「我們還沒有擺脱困境，這是一個危險的市場。」他補充說。

Tice尤其擔心大型科技公司和FAANG的股票，這些股票包括Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix和以前名為谷歌的Alphabet。

「Alphabet、微軟、蘋果、Facebook、Twitter等公司已經投入了大量資金，」他說，「這個行業的成本正在上升。」

現在持有比特幣「非常危險」

他還敦促投資者在加密貨幣領域保持警惕。2021年伊始，Tice還一直看好比特幣，但2021年3月比特幣觸及歷史高點時，他轉而看跌淡比特幣。

他表示，「當比特幣價格達到1萬美元時，我們持有比特幣頭寸。然而，當其售價達到6萬美元時，我們覺得這已經是過頭了……最近，各國央行的呼聲越來越高，國際清算銀行和英國央行都發表了深刻的負面聲明。我認為在今天持有這種加密貨幣是非常危險的。」

看好黃金

由於整體上看空，Tice幾乎在一年前創立了對沖基金Morand-Tice Capital Management。它專門投資金屬和礦業股票。長期看好黃金和白銀的Tice認為，這對投資者來說是十年一次的機會。

「看看貨幣和財政市場的這種缺乏紀律。黃金才是真正值得去的地方。5,000多年來，黃金和白銀很好地抵禦了法定貨幣的威脅。」他補充道。

7月16日，黃金報收於每盎司1812.5美元。Tice現在預計，到12月金價將上漲10%至2,000美元。

「我將擁有黃金，尤其是黃金和銀礦公司。這些公司的價格從來沒有降低過。許多公司的市盈率只有個位數，但即使金價持平，它們的盈利增長率也可能達到15%至20%。再加上我們認為金價將以每年20%的速度上漲，這些公司將成為絕佳的機會。」他說。