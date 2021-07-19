金發局李律仁：港定位能隨國際關係改變 　營商環境不受影響

香港金融發展局（金發局）今日（19日）發表2020/21年報，本年度共發表9份研究報告及其他刊物，包括香港與粵港澳大灣區的聯通及其離岸人民幣業務；香港成為環境、社會及管治的區域樞紐的發展策略；發展家族辦公室業務；拓展 A 股市場聯通渠道；探討央行數字貨幣以及集團稅務虧損寬免機制等。 同時，該局未來重點包括打造香港成為綠色及可持續金融中心，並加強金融科技能力等。

金發局主席李律仁指，疫情對經濟造成沉重壓力，但金融服務相比其他行業影響較少，香港更在最新的全球金融中心指數中排名由第五上升至第四位。

對於中美貿易戰香港會否漁人得利，或是面臨人才流失，李律仁指出: 「香港從來都是經歷改變，不是靠吃老本，香港的定位能夠隨着國際關係大環境下而改變。」長遠來說，他認為這個是香港證明自己的機會，並表示對香港有信心，指香港金融中心營商環境不受美國向在港美國企業發佈營商警示的影響。

理財通產品方面，董事會成員丁晨指香港業界目前已有充足的產品準備，第一期產品會先以低風險為主。她又指香港去年已經有40多隻產品提供，有望理財通推出後貨源會更充足。

當被問家族辦公室業務的前景時，金發局董事會成員黃子遜表示監管方面將會較有彈性和寬鬆、提供稅務優惠和人才培訓等，從而幫助家族辦公室維持發展和成立，提高香港競爭力。