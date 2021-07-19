港股本月累跌逾1300點　「七翻身」已無望？　沈大師籲見低位要撈

港股上周反彈，可是今日卻受到整體亞洲股市氣氛低迷拖累，曾挫逾600點，27400點亦曾一度失守，當中科技股表現相當失色，股王騰訊（0700）無法企穩550元，美團（3690）更大跌5%，遠遠跑輸大市。對於後市走勢，市場人士認為恒指仍有機會下試27200點。當大市處於該水平時，可考慮將部份資金低撈資源股。

恒指收市報27489點，跌514點，國指收市報9958點，跌194點，科指收市報7431點，跌182點，成交額為1428.9億元。

科技股仍處於弱勢，累及大市表現，美團失守280元，收市報276.2元，阿里（9988）跌3.2%，小米（1810）收市報28.1元，跌0.5%。由於ATMJ均為大市重磅股，科技股無起色，大市難免易跌難升。

科技股弱勢外，內需股亦「不爭氣」，萬洲（0288）挫4.1%，海底撈（6862）亦跌3.3%，兩者皆跑輸大市。

福萊特玻璃逆市抽升6.3%

不過弱市中總有強勢股，能食正碳中和概念的光伏及玻璃股，今日獲得投資者追捧，其中福萊特玻璃（6865）逆市勁升6.3%。

從本月初至今，大市累計1,338點或4.6%，自然打擊投資者信心。被問及港股只否已「七翻身」無望時，訊匯證券行政總裁沈振盈直言，近期大市走勢是「升升跌跌」，無須斷定大市令人「七翻白眼」，不過在短期內仍會下試低位27200點。

當處於27200點時，沈振盈建議投資者可以將手頭上部份資金入市低撈。至於是低撈資源股，以捕捉再通脹概念，或是已累積相當跌幅的科技股？沈振盈指出還是選擇資源股較好。