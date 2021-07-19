美股｜憂慮疫情再轉差　道指中段急挫逾900點　油價瀉近8%

【00:52】道指挫逾900點

投資者擔憂Delta變種病毒快速擴散，拖累美股跌勢加劇，道指現挫933點或2.69%，報33754點；標普500指數報4240點，下降86點或2%；納指報14213點，跌213點或1.48%。

WTI原油期貨跌幅擴大至逾7%，現低見66.46美元/桶，挫7.46%。

港股夜期現報27219點，挫0.91%，低水271點。

【22:30】油價急挫6%

WTI原油期貨跌幅擴大至6%，低見67.2美元/桶，創6月1日以來新低。

【22:17】道指瀉逾700點

投資者憂慮疫情再轉差，美股跌勢加深，道指報33955點，挫732點或2.11%；標普500指數報4250點，下降76點或1.77%；納指報14185點，跌241點或1.68%。

10年期美債跌穿1.2厘，現報1.192厘。

港股夜期現報27210點，挫0.94%，低水280點。

【21:51】道指瀉逾500點

美股開市早段，三大股指齊跌逾1%！截至本港時間晚上9時51分，道指報34142點，挫545點或1.57%；標普500指數報4272點，下降55點或1.27%；納指報14274點，跌153點或1.06%。

中概股普跌，普普文化跌逾11%，知乎、新東方跌逾5%，蔚來跌4%。

美股航空股亦走低，美聯航跌近5%，達美航空、波音跌超3%。

另外，油價亦急挫，約期油報68.46美元一桶，挫4.3%。石油股走弱，埃克森美孚跌超3%，英國石油、雪佛龍跌超2%。