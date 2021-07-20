高盛警告：Delta變異或「顯著」打擊東南亞經濟

在東南亞幾個主要經濟體，疫情感染病例正在激增，這導致高盛（Goldman Sachs）下調了對該地區大部分經濟體在2021年增長預測。

香港《萬得通訊社》報道，最近幾周隨着傳染性更強的Delta病毒的傳播，使印度尼西亞、馬來西亞和泰國的每日冠狀病毒病例均達到了歷史新高。高盛經濟學家談到，這導致印尼和泰國採取了更嚴格的限制措施，馬來西亞也延長了限制措施。經濟學家補充說，在菲律賓，冠狀病毒的傳播使得放寬社交距離措施在今年「更不可能」。

高盛經濟學家們表示，2021年下半年，新出現的病毒激增和更嚴格的限制措施可能對該區域經濟增長的「影響明顯大於」此前的預期。高盛將印尼、馬來西亞和菲律賓的增長預期下調逾100個基點。該行對新加坡和泰國的下調幅度較小。

隨着東南亞地區（新加坡除外）疫苗接種工作的進展落後於美國和英國等許多國家，新冠病毒感染病例迅速攀升。根據在線統計門户網站Our World in data彙編的最新數據，新加坡是全球疫苗接接率最快的國家之一，超過41%的人口已完全接種了疫苗。

但東南亞其他國家的速度要慢得多。數據顯示，馬來西亞為其12.4%的人口完全接種了疫苗，而印度尼西亞為其5.7%的人口完全接種了疫苗。在泰國和菲律賓，只有不到5%的人口完全接種了疫苗。

新加坡曾在5月初收緊了社交距離措施，6月開始放鬆限制。高盛經濟學家預測，馬來西亞將是下一個在第四季度效仿的國家，而其他東南亞經濟體要到2022年上半年才會這麼做。

高盛表示，更強勁的全球增長將使新加坡和馬來西亞等貿易導向型經濟體受益最大。該行表示，大宗商品淨出口國馬來西亞也可能從大宗商品價格上漲中獲益。

與此同時，對旅遊業等行業的較大敞口、對全球貿易的較低敞口、以及有限的政策緩衝，可能會推低印尼和泰國的連續增長，並使菲律賓的連續增長反彈比我們之前的預期更温和，報告補充道。

隨着大部分發達國家重新開門營業，東南亞大部分國家的疫情卻在不斷惡化，這意味着這些國家很難在全球經濟復甦過程中獲益。值得強調的是，東南亞很多經濟體增速都高度依賴於旅遊和出口。因此如果疫情導致經濟活動繼續在該區域內受到限制的話，那麼對於這些經濟體的經濟增速前景會非常不樂觀。

此外，新加坡高級部長尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）說，下一次全球疫情可能隨時會發生，全世界必須現在就開始準備。他說:「我們不能等到新冠疫情結束後才開始為下一次大流行做準備，因為下一次大流行隨時可能到來。」

他補充說，當前應對全球疫情的國際體系有些 「資金不足」。這位新加坡部長說，為了填補這一缺口，該小組提議建立一個新的全球基金，每年至少募資100億美元。