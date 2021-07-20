歐美大跌市場避險升溫　港股力守二萬七　吼抗跌力強股│財經評論

外圍股市大跌，美國道指昨晚一度大跌逾900點，美債息一度跌穿1.2厘，市場避險情緒高漲，恒指昨已跌514點，報27489點，惟昨晚恒指夜期再跌逾200點，今天恒指務求力守二萬七關兼250天線（約27170點）。



在大跌市中，投資者需做好風險管理，並設立止蝕位。同時，亦可留意抗跌力強股份，可待日後市況回穩後吸納。其中，昨日逆市靠穩的有藥明生物（2269）、小米（1810）、世茂服務（0873）等。

至於華潤啤酒 （0291）昨發盈喜，預期上半年股東應佔溢利按年增加至少100%，增幅主要來自就出讓地塊收取初始稅後補償收益約13億元人民幣，以及毛利因產品銷量及平均售價上升而增加。今日亦可留意股價表現。

華潤啤酒 昨發盈喜，預期上半年股東應佔溢利按年增加至少100%。（視覺中國）

道指曾跌逾900點 創今年最大跌幅

環球股市遭瘋狂沽售，美國道指一度大跌946點，創今年最大跌幅，收市跌幅縮窄至725點，報33962點，納指則連跌5個日，昨跌1.1%，報14274點，標普500指數跌1.6%，報4258點，力守50天線（約處4240點）。

有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所波動率指數VIX大升約22%%，創兩個月高。資金湧入債市及日圓避險，美國10年期債息自2月以來首次跌穿1.2厘，低見1.1739厘，現處1.2厘水平，而日圓走高，現處109.53，挑戰逾一個月的高位。

外圍暴跌，一來是因英國在確診激增下全面解封，引起全球新冠疫情惡化的恐慌，英、法、德三大股市回吐超過2%。二是修正股市前期超買的升幅。

環球股市遭瘋狂沽售，美國道指一度大跌946點，創今年最大跌幅，收市跌幅縮窄至725點，納指則連跌5個日。

油價未止瀉再跌8% 三桶油難大彈

有傳油組及其盟友（OPEC+）增產，紐約期油一舉跌穿70美元關口，最多急瀉8.31%，低見每桶65.61美元；收市仍挫7.5%，報66.42美元，創今年5月28日以來收市新低。布蘭特期油跌6.75%，收市報68.62美元。油股料繼續受壓，「三桶油」中海油（0883）、中石油（0857）、中石化（0386）難有大彈。

恒大系未回穩 不宜博反彈

恒大 （3333） 被廣發銀行申請凍結銀行存款1.32億元人民幣，股債雙殺，昨日股價大跌16.2%，創4年低。外電報道，中國恒大正考慮分拆礦泉水業務恒大冰泉在香港上市，公司正與投行討論，恒大冰泉可能會在明年上市，集資數億美元。

恒大物業發盈喜，預期截至6月底上半年盈利大幅增長70%左右。（新華社）

恒大物業 （6666） 昨亦跌13.4%，報6.73元，創上市新低兼跌穿8.8元上市價。不過，公司昨發盈喜，預期截至6月底上半年盈利大幅增長70%左右，主要是由於物業在管服務面積、社區增值服務及非業主增值服務均大幅增長，以及積極採取標準化運營和智慧化服務，帶動綜合盈利能力提升。

恒大系股價沉底，雖然公司盡力將好消息公布，務求托起股價，然而，股價未見回穩，投資者不宜過勇撈底博反彈。