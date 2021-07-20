人行維持一年及五年期LPR利率　前者為3.85厘

撰文：張偉倫
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人民銀行公布維持一年期及五年期貸款市場報價利率（LPR），為連續15個月不變。

一年期LPR為3.85厘，五年期LPR為4.65厘。

人民銀行
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