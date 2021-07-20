中國恒大拿着跟吳亦凡一樣的劇本 會「GG」嗎？ | 企業熱評

加拿大籍流量明星吳亦凡，這次恐怕麻煩大了。不僅中國官方媒體紛紛表明立場，品牌方也一夜之間紛紛與其解約。依靠流量而起，亦會直面流量帶來的驚濤駭浪。這就是流量明星的窘境。當一個流量明星不能再為資本獲取愉悦的流量，就會被無情的拋棄。沒有了資本砸錢，便再也無法從市場上購買流量。這就是現實。等待吳亦凡的，是流量明星時代的終結。

類似的劇情，還有中國恒大。他們有看似相近的故事劇情，但顯然，恒大的「醜聞」也救不了吳亦凡。

中國恒大，昨日（7月19日）被廣發銀行某支行凍結了恒大1.32億的存款，立刻引爆了恒大的股債雙殺。昨日恒大系集體重挫，昨日收盤，恒大汽車跌19.10%，中國恒大跌超16%，恒大物業跌超13%，恆騰網絡跌11.76%。今日（7月20）開盤後不改跌勢。截至午盤，中國恒大跌14.37%，跌破千億市值，恒大汽車跌17.89%，恒大物業跌3.27%，恆騰網絡跌11.11%。恒大債券跌幅也進一步擴大。

為什麼說中國恒大跟吳亦凡是一樣的故事劇本呢？「現金」的流量，是另一種流量更本質的體現。一旦被抽走了流量，中斷了循環，就只剩下了一地雞毛。資本為了避嫌，對於這些「工具人」，吳亦凡也好，中國恒大也罷，都不會有什麼吝惜，只會踩踏式的撤離和撇清關係，以免燒到自身。

廣發銀行就是那個避之唯恐不及的。恒大集團旗下項目公司宜興市恆譽置業有限公司與廣發銀行宜興支行項目貸款1.32億到期日為2022年3月27日。但廣發銀行申請對恒大兩公司訴前財產保全。

貸款未到期能否申請訴訟保全？在滿足一定條件下，貸款未到期也可以申請訴訟保全，主要是出現無法償還債務的風險時可以要求提供擔保，行使提前解除權。本次，申請人廣發銀行宜興支行已向該法院提供了擔保。

而我們都知道，地產企業資金鍊情況如何，銀行的態度很重要。那麼，就必須回頭問，恒大到底怎麼了？

在此之前，恒大已頻頻向市場釋放「不缺錢」的信號。一方面提前償還136億港元的美元債。6月24日，中國恒大發布公告稱，已安排自有資金136億港元提前償還美元債。至此，恒大到2022年3月前，再無到期的境內外公開市場債券。此外另一方面， 7月15日，中國恒大曾發布公告稱，將在7月27日召開董事會會議，討論特別分紅計劃。

恒大自去年3月份以來，已累計歸還7筆境外債券本息合計約106億美元（摺合超823億港元）。據悉，106億美元的資金並非通過發債募資以新還舊，而是恒大自有資金。

2020年以來，中國恒大旗下多個板塊密集引入戰略投資者，為公司補充了大量現金。比如總市值近3000億港元的恒大汽車是許家印最倚重的上市平台，從去年8月至今，中國恒大已經通過恒大汽車進行了三次融資，募資規模約406億港元。

除了通過外部融資、引入戰投以外，大力促銷售、回款，也是恒大持續回收流動性、降負債的關鍵。截至今年6月底，恒大今年累計實現銷售額3567.9億元、銷售回款3211.9億元，均創歷史新高。數據顯示，中國恒大2020年實現銷售7232.5億元，完成銷售目標111%；銷售回款6531.6億元，按年增長38.5%，全年回款率90.3%。

也即可以看出，過去一年多的時間，恒大集團業務戰略重心幾乎全部落在降負債上，通過大力度促銷回款、出售股權及債轉股等方式花式「降負債」。

今年3月，恒大集團董事會主席許家印更是給出了未來三年降負債目標計劃：2021年6月30日將淨負債率降至100%以下，2021年12月31日現金短債比達到1以上，2022年12月31日將資產負債率降至70%以下，全面達到監管要求，實現「三條紅線」全部轉綠。

依據「三道紅線」規定，如果三項指標均不達標，歸為「紅檔」，有息負債規模不得提升；兩項不達標，歸為「橙檔」，有息負債規模年增速不得超過5%；一項不達標，歸屬「黃檔」，有息負債規模年增速不得超過10%；三項指標全部達標，歸為「綠檔」，有息負債規模年增速不得超過15%。「三道紅線」監管新規的出台，對房企財務指標提出更為具體的要求，明確限制房企債務規模的無序增長。「控負債、降槓桿」成為眾多房企聚焦的熱點和發展的方向。

根據有記錄的報道，今年6月30日，恒大集團曾對外透露，截至6月底，恒大淨負債率已降至100%以下，順利實現一條「紅線」變綠。另外，恒大目前的有息負債亦已降至約5700億元，與去年最高時的8700多億元相比，大幅下降了約3000億元。

如此看來，雖說尚不能肯定的說恒大已經走出債務危機，但恒大其實已經挺過了最艱難的谷底。

目前看來，雖然中國恒大和吳亦凡拿了一樣的劇本，但是事態發展恐怕是完全不同的。但，兩個劇本都告訴我們「水能載舟，亦能覆舟」，流量時代也即是資本時代，都要好自為之。