面對疫情威脅　亞行下調發展中亞洲2021年經濟增長預測至7.2%

亞洲開發銀行（ADB）周二（7月20日）表示，亞洲發展中經濟體2021年的經濟增長率將略低於之前的預測，原因是許多國家的新冠肺炎（COVID-19）疫情捲土重來。

《路透》報道，亞行稱，「發展中亞洲」正在復甦，但增長率預估從4月發布的《亞洲發展展望》（ADO）報告中預計的7.3%下調至7.2%。「發展中亞洲」指的是亞行的46個成員，包括中國和印度。

對亞洲區2022年的經濟增長預期從4月報告中預計的5.3%上調至5.4%。

「亞洲和太平洋地區正持續從新冠疫情中復甦，不過由於疫情抬頭、出現新的病毒變體以及各國疫苗接種進度差異巨大，復甦之路仍然不穩，」亞行首席經濟學家澤田康幸（Yasuyuki Sawada）表示。

亞行維持對中國的增長預測不變，預計2021年增速為8.1%，2022年為5.5%。

但它將印度的增長預測修正為2021年10%和2022年7.5%，而4月份的預測分別為11%和7%。

在東南亞，ADB將印尼2021年的增長預測從4.5%修訂為4.1%；泰國從3.0%修訂為2.0%；馬來西亞從6.0%修訂為5.5%；越南從6.7%修訂為5.8%。

亞行將新加坡2021年的增長預測從6.0%提高到6.3%，將菲律賓的增長預估維持在4.5%不變。

對於2022年，該行維持對大多數東南亞經濟體的增長預測不變：印尼為5.0%，馬來西亞為5.7%，菲律賓為5.5%，新加坡為4.1%，越南為7.0%。

但它將泰國2022年的增長預測從4.5%提高到4.9%。

澤田康幸表示：「除防疫和疫苗接種之外，分階段和戰略性地恢復經濟活動--例如貿易、製造業和旅遊業——將是確保復甦是綠色、包容和有韌性的關鍵。」