政府﹕4至6月失業率下跌至5.5%　餐飲服務活動失業率跌至10%

政府公布今年6月份本港失業情況，4至6月最新失業率進一步下跌至5.5%，較3至5月失業率下跌0.5百分點；就業不足率亦由3至5月的2.8%，降到4至6月的2.5%。

政府指出就今年3月至5月相比，今年4至6月期間，大多數主要經濟行業的失業率均見下跌，其中建造業﹑進出口貿易及批發業﹑零售﹑住宿及膳食服務業，以及藝術﹑娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾﹑修茸及保養業，以及零售﹑住宿及膳食服務業。

總就業人數2021年3至5月的363萬人，上升至4至6月的364萬，增加9,700人；同期勞動人口則386.3萬人降至385.3萬人，減少1.06萬人。

失業人數（不經季節性調整）由2021年3月至5月的23.33萬人，下跌至4至6月份的21.3萬人，減少2.02萬人。同期就業不足人數亦由10.74萬人下跌至9.6萬人，減少1.14萬人。

羅致光料消費券計劃經濟復甦蘇

勞工及福利局局長羅致光表示，隨着本地疫情穩定和外圍環境改善，經濟繼續復蘇，勞工市場進一步改善。經季節性調整的失業率在今年4月至6月，較今年3月至5月下跌0.5個百分點至5.5%，連續第4個移動3個月期間錄得下跌。就業不足率亦進一步下跌0.3個百分點至2.5%。同時，總就業人數連續第四個移動三個月期間上升，增加9,700人至364萬人。失業人數進一步減少2.02萬人至21.3萬人。

按行業分析，大多數經濟行業的失業率在今年4月至6月較上一個3個月期間下跌。其中，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌0.9個百分點至8.5%，當中餐飲服務活動業的失業率下跌1.3個百分點至10%。同時，建造業、進出口貿易及批發業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率亦顯著下跌。

展望未來，羅致光指出勞工市場應會隨着經濟繼續復蘇而進一步改善。消費券計劃亦將有助復蘇。要創造穩固基礎，以便經濟活動全面復蘇，並使勞工市場持續恢復，社會各界必須積極參與2019冠狀病毒病疫苗接種計劃。政府會繼續密切留意相關情況。