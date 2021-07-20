銀色債券2021｜中銀香港︰首日認購錄逾1萬宗　人均申請25手

【銀色債券2021年期／認購申請／Silver Bond／認購日期／派息息率／銀髮iBond／長者iBond】第六批銀色債券今日﹙20日﹚起正式接受認購，各大銀行及券商公布首日認購情況。



滙豐︰首日認購金額創新高

滙豐發言人表示，在年息率不少於3.5厘及合資格認購的年齡由65歲降至60歲所帶動下，滙豐接獲的認購金額及宗數都創出開售首日的新高。

同時，越來越多客戶轉向數碼渠道申請，經數碼渠道申請的比重較去年同期上升超過10個百分點。由即日起至7月30日，合資格客戶透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請，均可享一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

中銀香港︰錄得超過10,000宗申請

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，中銀香港銀色債券首日認購反應熱烈，全日認購人數較去年上升六成，已錄得超過10,000宗申請，每人平均認購手數為25手。

由於是次銀債合資格年齡降低至60歲，該行估計今年整體認購人數及金額將突破以往紀錄，最終認購人數或會增至20萬人，而總認購額亦有機會達到港幣600億元。客戶可經中銀香港全線超過190家分行、手機銀行、網上銀行及投資服務熱線認購銀色債券，費用全免。

耀才︰申購金額涉近3億

另外，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，全日收到近380人申請銀債，涉及近3億元，有8張大飛。