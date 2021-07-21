恒生指數倒跌　長汽績後飆逾13%　重上30元｜持續更新

隔晚美股反彈收復大部份失地，道指收市報34511點，升549點或1.62%；納指漲223點或1.57%，收報14498點；標普500指數收報4323點，揚64點或1.52%。另港股連跌兩日累訐745點或2.7%，昨日收市報27259點，「黑期」今早升約57點，在27280點附近。是日焦點仍落在恒大系股份。



【09:57】長城汽車飆13%

藍月亮（6993）昨日發盈警，股價今早裂口低開，低見7.6元，創上市新低，暫錄6連跌。最新報7.98元，仍挫7.98元，成交額7,260萬元。

長城汽車（2333）今早高開高走，最新報30.8元，飆13%；比亞迪（1211）漲4.4%，報215元；吉利（0175）亦揚3.06%，報23.6元。

恒生指數最新報27200點，倒跌60點或0.22%。

【09:20】恒生指數高開79點

恒生指數高開79點或0.29%，報27339點。恒生科指高開42點或0.58%，報7380點。恒生國指開報9914點，升49點或0.5%。大市暫成交額130.65億元。

科技股騰訊（0700）平開，報542.5元；阿里巴巴（9988）高開1.4%，報205.6元；美團（3690）則跌1.31%，報271.6元；小米（1810）升0.91%，報27.85元。

金融股方面，滙豐（0005）平開，報42.05元；港交所（0388）揚1.06%，報526.5元；友邦（1299）漲0.9%，報94元；平保（2318）漲0.6%，報72元。

恒大系中國恒大（3333）反彈2.44%，報7.55元；恒大物業（6666）開升2.08%，報6.88元；恒大汽車（0708）高開5%，報15.02元；恒騰（0136）高開2.4%，報4.22元。

藥明生物（2269）主要股東再度減持，折讓6.5%售股套現103億元，今早股價低開逾4%，報132元。