港股全日跌34點守27200關　藥明遭減持瀉逾4%　恒大系全線續挫

隔晚美股反彈收復大部份失地，道指收市報34511點，升549點或1.62%；納指漲223點或1.57%，收報14498點；標普500指數收報4323點，揚64點或1.52%。另港股連跌兩日累訐745點或2.7%，昨日收市報27259點，「黑期」今早升約57點，在27280點附近。是日焦點仍落在恒大系股份。



【16:25】港股全日跌34點

港股全日跌34點或0.13%，收市報27224點；恒生科指跌9點或0.13%，收報7327點；恒生國指收報9831點，跌33點或0.34%。大市成交額1,568.57億元。

藥明生物（2269）全日瀉4.5%，收報131.8元，為全日表現最差藍籌。海底撈（6862）亦跌4.5%，收報42.8元；小米（1810）跌2.7%，收報26.85元。

金融股方面，港交所（0388）全日漲2.7%，收報535元；滙豐（0005）上揚0.7%，收報42.35元；友邦（1299）微升0.5%，收報93.7元；其他內險股，平保（2318）跌0.84%，收報71元；中國人壽（2628）跌0.6%，收報13.5元。

恒大（3333）全日跌1.8%，收報7.24元；恒大物業（6666）微跌0.9%，收報6.68元；恒大汽車（0708）挫7.7%，收報13.2元；恒騰（0136）跌逾4%，報3.95元。

長汽（2333）全日勁升16.1%，收報31.65元。吉利（0175）上揚2.2%，收報23.4元；比亞迪（1211）升6.12%，收報218.6元。

【15:24】美團、小米挫逾2%

恒指跌幅再度收窄，最新報27181點，跌77點或0.29%；恒生科指報7311點，跌26點或0.36%；恒生國指最新報9816點，跌48點或0.49%。大市成交金額暫為1,368.03億元。

科技股騰訊（0700）最新報537元，跌1.01%；阿里巴巴（9988）微跌0.1%，報202.6元；美團（3690）則挫2.5%，報268.4元；小米（1810）下降2.7%，報26.85元。

長汽（2333）仍飆15.6%，報31.5元。比亞迪（1211）亦上揚6.1%，報218.6元。

港交所（0388）上揚1.9%，報531元。

【13:24】恒大汽車午後曾挫逾一成

港股午後跌幅收窄，最新跌145點或0.53%，收報27113點。恒生科指亦跌30點或0.42%，報7306點。

恒大汽車（0708）午後一度挫逾一成，破底低見12.7元，隨即反彈最新跌8.7%，報13.06元。

【12:10】港股半日跌100點

港股半日跌100點或0.37%，中午收報27159點。恒生科指微跌13點或0.18%，收報7324點。國指收報48點或0.49%，收報9816點。大市半日成交額達915.69億元。

藥明生物（2269）半日挫3.1%，收報133.7元，暫為表現最差的藍籌；安踏（2020）瀉2.7%，收報178.8元；海底撈（6862）跌2%，收報43.9元。

舜宇光學科技（2382）半日飆5.7%，收報235.8元，暫為表現最好的藍籌。

汽車股反彈，藍籌比亞迪（1211）半日漲4.4%，中午收報215元；吉利（0175）揚2.8%，收報23.55元；其他汽車股長汽（2333）半日勁飆14.7%，收報31.25元。贛鋒鋰業（1772）

科技股騰訊（0700）半日下挫1.5%，收報534.5元；阿里巴巴（9988）微跌0.3%，報202.2元；美團（3690）亦跌1.74%，報270.4元；小米（1810）下降1.812%，報27.1元。

恒大（3333） 半日微升0.5%，中午收報7.41元；恒大物業（6666）跌0.44%，收報6.71元；恒騰（0136）跌1.2%，收報4.07元；恒大汽車 （0708）挫5.7%，收報13.48元。

【10:54】恒指再度跌穿27000點

恒生指數最新挫261點或0.96%，穿27000點，報26997點。

恒大（3333） 轉跌0.5%；恒大物業（6666） 跌逾2%，恒騰 （0136）跌0.7%；恒大汽車 （0708）跌1.5%。

【10:35】恒指倒跌近200點

恒生指數最新跌178點或0.65%，報27081點。恒生科指亦轉跌22點或0.3%，報7315點。大市成交額暫為607.21億元。

贛鋒鋰業（1772）大漲逾11%，高見164.5元，最新報163元，仍飆10.96%，成交額達7.89億元。

舜宇光學（2382）揚5.02%，報234.2元。

【09:57】長城汽車飆13%

藍月亮（6993）昨日發盈警，股價今早裂口低開，低見7.6元，創上市新低，暫錄6連跌。最新報7.98元，仍挫7.98元，成交額7,260萬元。

長城汽車（2333）今早高開高走，最新報30.8元，飆13%；比亞迪（1211）漲4.4%，報215元；吉利（0175）亦揚3.06%，報23.6元。

恒生指數最新報27200點，倒跌60點或0.22%。

【09:20】恒生指數高開79點

恒生指數高開79點或0.29%，報27339點。恒生科指高開42點或0.58%，報7380點。恒生國指開報9914點，升49點或0.5%。大市暫成交額130.65億元。

科技股騰訊（0700）平開，報542.5元；阿里巴巴（9988）高開1.4%，報205.6元；美團（3690）則跌1.31%，報271.6元；小米（1810）升0.91%，報27.85元。

金融股方面，滙豐（0005）平開，報42.05元；港交所（0388）揚1.06%，報526.5元；友邦（1299）漲0.9%，報94元；平保（2318）漲0.6%，報72元。

恒大系中國恒大（3333）反彈2.44%，報7.55元；恒大物業（6666）開升2.08%，報6.88元；恒大汽車（0708）高開5%，報15.02元；恒騰（0136）高開2.4%，報4.22元。

藥明生物（2269）主要股東再度減持，折讓6.5%售股套現103億元，今早股價低開逾4%，報132元。