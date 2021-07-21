特斯拉投資比特幣的15億美元浮盈已清零

據美國《財富》雜誌估計，隨着比特幣（Bitcoin）價格跌破3萬美元，特斯拉（Tesla）投資比特幣一度收穫的近15億美元賬面收益已經化為烏有。



綜合媒體7月21日報道，今年（2021年）2月，特斯拉宣佈投資15億美元購買比特幣，據《財富》雜誌估計，該公司在今年年初到2月初之間購買了46,000枚比特幣，平均價格為32,600美元。今年4月，特斯拉披露在一季度出售了所持10%的比特幣，即4,600枚左右，平均售價為59,100美元，接近比特幣的歷史高點。這筆交易為該公司帶來了2.72億美元的收入，第一季度實現了1.01億美元的稅前利潤。

截至一季度末，特斯拉仍持有41,400枚比特幣，持有成本為13.3億美元。到4月14日，也就是比特幣達到64,800美元的歷史高點時，這些比特幣價值26.8億美元。特斯拉坐擁13.5億美元的賬面收益，加上第一季度1.01億美元的利潤，其實現和賬面收益總計為14.51億美元。

這筆收益實際上已經消失過一次。6月22日，比特幣一度跌至28,900美元，使特斯拉的投資賬面虧損達1.33億美元。但之後比特幣價格反彈，所以在過去一個月裏，特斯拉持有的比特幣價值仍然比購買時高出幾億美元。

但在7月20日，這些收益再次消失。比特幣的價格一度跌至29,600美元，特斯拉仍然持有的比特幣賬面虧損達1.05億美元。如果特斯拉今天賣掉這些比特幣，其15億美元的投資基本上能夠做到盈虧相抵，但那曾經的14.51億美元的意外之財就一去不復返了。

若比特幣價再向下 特斯拉將錄潛在損失

這就是為什麼有必要在特斯拉的持幣跌至盈虧平衡線或以下時敲響警鐘。它應該會提醒特斯拉投資者，如果比特幣的價格繼續下跌，會對該公司造成什麼損害。

如果比特幣跌至25,000美元，特斯拉將遭受3億美元的損失，如果跌至2萬美元，損失將升至5億美元，相當於特斯拉一季度的幾乎全部稅前利潤。