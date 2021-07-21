騰訊兩宗交易　揭監管新規則　專家料最壊時間已過│財經評論

內地科網平台監管浪接浪，觸發一眾科網龍頭股股價急挫「大平賣」，恒生科技指數本月至今下挫超過800點，跌幅高達10%，看來「七翻身」無望，而且跌幅較恒指更為慘烈（恒指同期挫超過1,500點或5%）。

固然，短期內，科網企業股價表現，仍會受累內地加強監管風險；不過長線而言，騰訊（0700）已經跌至中美貿易戰以來的估值低位，再者，從近期市場監管總局對騰訊兩宗併購交易的審批方法，市場開始逐步去理解新監管規則，專家相信，科網股最壊時間已過。

恒生科技指數本月至今下挫超過800點，跌幅高達10%，較恒指更為慘烈。(巨子Icon)

對阿里、騰訊等內地科網巨頭企業而言，今年當屬轉折之年，以往科網龍頭皆處於贏者全拿（Winner takes all）的優勢局面，不過自去年疫情年過後，內地經濟逐步恢復，科網平台正逐步走入監管新時代。

數字經濟對內地整體佔比升至40% 瑞信指反壟斷為今年主要任務

瑞信早前報告曾表示，中國將反壟斷作為今年八個主要經濟任務之一，即為要求強化反壟斷和防止資本無序擴張，未來將有更多科網公司被調查，不過，相信中國意向是推動更健康的市場環境，而非限制增長。

事實上，內地之所以在今年加強監管科網平台，也是基於科技行業的擴張速度，已經明顯跑嬴其他傳統行業。據摩根士丹利投資管理公司新興市場負責人兼首席全球策略師Ruchir Sharma引述估算指出，數字經濟現佔中國整體經濟40%，而10年前比例僅佔10%。

可以預期，未來各式各樣的反壟斷措施將陸續出台，如果投資者認為科網平台能夠如早幾年一樣，不受限制地透過併購去壟斷市場，這是完全錯判了行業形勢。

不過，倘若認為加強監管，必然會令龍頭企業失去市場領先地位，也會陷入過於簡單的二元對立分析，而忽略了反壟斷本身的意義，並不是要阻礙科網企業的擴張，而是要保障每間企業，不論規模大或細，都能夠處於同一條起跑線之上，公平競爭。

騰訊意欲合併旗下的遊戲直播平台虎牙與鬥魚，遭市場監管局叫停，原因在於合併後市佔率將高達70%。（AP）

從騰訊兩宗併購交易 讀懂監管新規則 關鍵在於維持競爭

從近期市場監管局的判罰案例中，可以逐步推論出監管機構的思路及邏輯，正是為了保障行業公平競爭。本月監管機構對於騰訊的兩大併購交易，就是騰訊要合併旗下的遊戲直播平台虎牙與鬥魚，以及騰訊要私有化搜狗的交易，監管機構將前者叫停，對後者放行。為什麼會如此處理?背後的邏輯是什麼?關鍵在於交易對市場的競爭影響。

從市場份額而言，由於遊戲直播平台虎牙與鬥魚的合併交易，將令合計市佔率高達70%，因此合併交易一旦通過，將窒礙其他直播平台的生存空間，因而交易遭叫停。

至於另一宗交易，騰訊私有化搜狗能夠獲批，原因是在內地搜索引擎業務上，現時仍是內地龍頭仍是百度。據市場數據統計平台statcounter，過去一年，百度在國內的市場佔有率，一直介乎65.35%至78.41%，遠超位列第二名的搜狗，市佔率約11.27%至24.54%。因此，騰訊增持搜狗的交易，不至於阻礙市場競爭，是交易獲得監管機構批准的主因。

對於兩大巨頭有機會開放生態系統，大摩相信有助降低部分反壟斷風險。（路透社）

科企兩招齊出 應對反壟斷監管

在強監管變成新常態的時代，對於各大科網企業及市場投資者而言，最重要的是看懂新遊戲規則。

隨住內地愈來愈多企業反壟斷案例陸續出台，遊戲規則愈來愈變得清晰，不難預期遊走政商界別多年的科企管理層，將能夠靈活走位，趨吉避凶。最新發展可以分為兩大招，第一招是加強平台開放；第二招是增加海外併購。

上周就有外電消息傳出，騰訊及阿里兩大巨頭，擬逐步開放互通服務，包括淘寶引入騰訊旗下的微信支付。焦點落在阿里旗下電商平台淘寶，將引入騰訊旗下的微信支付，預料最快未來數月落實。另外，亦傳出騰訊不再限制用戶在微信分享阿里的商品頁面，或讓阿里通過微信「小程式」功能接觸旗下用戶。

對於兩大巨頭有機會開放生態系統，大摩相信有助降低部分反壟斷風險，並認為內地互聯網行業中騰訊相對有彈性，維持對騰訊「增持」評級。

騰訊斥90億收購英國電子遊戲公司Sumo Group

安里證券主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時表示，相信兩大科網巨頭正在嘗試打破在支付領域上的「二選一」爭議，有助降低監管風險，估計現時科網股企業最壊時間已過。

騰訊轉攻海外 斥90億購英遊戲商 今年最大投資

反壟斷政策除了促進兩大科企龍頭加強開放平台外，另一方面，亦增加科企到海外市場，尋找併購增長的機會。

最新騰訊轉攻海外收購交易，宣布了一單大筆海外交易，就是斥資8.39億英鎊（折合約89億港元），收購英國電子遊戲公司Sumo Group。

這筆交易是騰訊在英國規模最大的一筆投資，也是首單針對上市公司的全資收購，更是騰訊今年以來在全球範圍內最大的投資。

從近期科企的動作綜合看來，企業管理層已經逐步理解新遊戲規則，長遠來看，加強平台開放，減少壟斷及阻撓行業競爭將成新趨勢，另一方面，將行業併購的視野，放眼至海外市場，亦屬可行之計。考慮到兩大龍頭科企，估值已經跌至底部。按EV/EBITDA看，阿里的估值已跌至25倍水平，已經未有進一步破底，這或意味市場不再下調其估值，相信監管風險已大致反映，長期投資價值顯現。