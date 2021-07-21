DSE放榜｜許正宇：「FIRST畢業生版」下周三起接受申請

DSE今日放榜，對應屆考生來說，成績或許決定他們目前的升學路向。財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌鼓勵應屆考生，無論成績如何，只要有清晰的目標和奮發圖強，未來始終掌握於自己手中。

將推出「FIRST畢業生版」

許正宇談及年青人的未來時表示，財庫局亦推出了不少人才培育計劃，讓年青人在其他人生中轉站，包括金融服務業的職業旅途上邁步向前。許正宇指出，即將為已獲悉數申請的「金融服務業創職位計劃」（簡稱FIRST）「加碼」，推出「FIRST畢業生版」，資助200個專為2019至2021年大學畢業生而設的新職位，涵蓋銀行、證券、保險、強積金、會計及信託業。

許正宇介紹指，每名合資格僱主最多可獲資助兩個新增職位，資助金額上限為每個職位每月1萬元，為期12個月。在提交申請當天或之前，有關畢業生須已經獲得聘用及就職，職位亦須為公司的僱員總數帶來「淨增長」。金融發展局即將公布計劃細節和申請程序，下周三（7月28日）開始接受網上申請。

金融服務業佔本港就業人口7.6%

他在文中提及到，香港的金融業人力資本全球排名第四，去年香港金融服務業並僱用27.69萬人，佔就業人口7.6%。他道出，唯有持續發掘和投資人才培訓，香港金融市場才能走得更快更遠。

許正宇回顧指，上任以來財庫局為培育年青金融人才創造了不少職位空缺，其中包括以上提及資助1,500個職位的FIRST計劃，以及聚焦金融科技、涉及1,000個職位的「抗疫基金金融科技人才計劃 （簡稱FAST）」。

他續稱，儘管香港仍然面對疫後重振經濟、全球地緣政治的複雜和不確定性等挑戰，但深信金融界同仁及畢業生，都能展現他們強大的適應能力。這些因疫情而催化的新興趨勢，結合國家《十四五規劃綱要》和大灣區為香港帶來的機遇，加上政府拓展金融人力資源的政策措施，將為積極裝備好自己的年青人帶來更多機會盡展所長，也讓香港的金融業繼續在全球大放異彩。