長汽盈喜兼獲大行唱好　單日飆16%　專家卻看好呢隻藍籌料可彈2成

車股今日開盡引擎，全力上衝。長城汽車（2333）昨日（20日）公布﹑料今年上半年純利增兩倍的盈利預喜，成為一眾車股啟動引擎﹑大開馬力的鑰匙。在眾車股中，論表現肯定是主角長汽，單日飆升逾16%，遠遠將對手甩在身後。

長汽今日有如此突出走勢，盈喜外﹑獲大行唱好亦為助燃劑。不過分析員卻認為長汽升勢實在過猛，不應於現水平入市；反而認為即將推出新能源車「極氪」的吉利汽車（0175），將會成為其推動器，有可能挑戰28元。



瑞信視長汽為車股首選

長汽盈喜，讓車股吸引力大增。長汽今日高開高走，收市升16.15%，報31.65元；其餘汽車股，比亞迪（1211）升6.12%，東風（0489）升0.74%，廣汽集團（2238）升0.88%，吉利汽車（0175）升2.18%。

長城汽車於公告內解釋，今年上半年，由於整體車輛銷量及毛利增加，歸屬於公司股東的淨利潤34.98億元，按年增長205.19%。

盈喜發出後，長汽獲大行瑞信唱好。該行表示是次長汽業績最令市場驚喜之處，為長汽產品銷售均價為按年升16%，按季升21%至11.1萬元。該行又將長汽2021至2023年度盈利預測上調0.1%至2.4%，目標價由40元升至42元，維持「跑贏大市」評級，並為本港上市汽車股首選。

各汽車品牌今年上半年銷售數據，長城汽車銷量增長最快，吉利增長最慢，而東風汽車銷量最多，達到1,424,411輛。（01製圖）

汽車銷量逐個比 長城汽車增幅最大

翻查各汽車品牌今年上半年銷售數據，長城汽車、比亞迪銷量增長最快，廣汽次之，而東風汽車銷量最多，達到1,424,411輛。

而據中汽協早前公布內地整體汽車市場銷售量上半年按年增長26%，故惟吉利、東風銷量增速遠低於內地整體汽車銷量。

對於長城汽車的強勢表現，uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰就認為，長城汽車旗下「坦克」車款受歡迎，致銷情不俗，但普遍車型售價不高，8萬元至10萬元，因此不認為下半年純利會較現時高。而長汽今日飆升一成半，市盈率高達45倍，投資者不應此價位入市。

長汽今年內累升20%，跑贏其他車股。（01製圖）

吉利正式推出「極氪」 股價或重拾升勢

作為藍籌股的吉利，於上半年銷量增幅不及長汽﹑並且擱置於科創板上市計劃，股價表現亦遠遠落後，卻反而陳偉聰看好。

他認為吉利現時銷量一般，主要由於未正式推出新能源汽車，隨著吉利旗下新能源車「極氪」於未來一兩個月後推出，股價會重拾升勢，料下半年可升近兩成至28元。

吉利獲花旗唱好，升目標價至52.25元。（資料圖片）

花旗升吉利目標價至52.25元

另外，亦有大行看好吉利，花旗早前發表報告，由於吉利銷售組合改善和銷量增長有效的成本控制抵消了材料成本的增長，以及經銷商的經營利潤率亦提高，預計吉利汽車將在今年上半年實現淨利潤23億元至27億元。

該行又指，「極氪」的不可退還的「大 」訂單現時已經涉及超過5.5萬輛，遠高於市場原預期的1至2萬輛水平。

該行指，吉利將在7至9月在另外6個城市開設展廳，而過去2個月只有2個城市，可能會加速盈利表現，重申該股爲行業首選，目標價爲52.25元，評級「買入」。