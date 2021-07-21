《巨子》︰蔚來汽車赴港上市無果　多家中資企業被迫錯過香港

繼小鵬汽車（9868）於本月7日在香港聯交所上市交易後，日前有消息透露，理想汽車（美：LI）已於5月底以雙重上市的方式，向港交所（0388）提交了上市申請。若是在香港申請上市一切順利，有望在8月底左右在港掛牌。這一次回港上市，小鵬汽車和理想汽車都跑在了蔚來汽車前面。

據財經網媒「巨子ICON」報道，兩個消息來源透露，蔚來汽車早就「通過秘密方式」在港提交二次上市申請，甚至比小鵬汽車還早。不僅如此，消息人士還透露，其實滴滴出行（美：DIDI）此前也是優先考慮在香港上市。據悉，早在2020年10月滴滴出行已有此意。此外，更早之前的貝殼找房（美：BEKE）也是優先謀求在香港上市，但最終不得已於2020年8月赴美IPO。

圖中的是蔚來品牌的汽車。（圖片來源：蔚來官方網站）

根據資料顯示，2020年港股新股IPO數量合計146宗，共募資3,975.28億港元，達到十年來IPO發行的最高規模。但也應看到，2020年年內向港交所遞交招股書但截止2021年6月30日仍未通過核准的公司數量超過135家。而這一數字在2019年接近200家。

一家亦正在謀求IPO的中資企業負責人透露，赴港上市一直是新經濟企業的首選。在這一輪強監管政策調整之前，香港就是最佳上市地，而非美國市場。如果要論遞表數的話，香港未必會比美國低。

一類是通過多輪融資的獨角獸企業，迫於股東兌現壓力，急於尋求上市；另一類，處於發展初期，資本實力弱，盈利較困難，難用資產抵押或質押的形式取得銀行貸款，隨著企業步入快速成長期，對資金的需求越來越強。所以選擇在二級資本市場融資無疑是一種成本較低、並能實現可持續發展的最佳選擇。而香港作為國際化的老牌資本市場，在發行架構、融資效率、資本運作方面的優勢比較明顯，所以是首選的海外上市地。

但問題是，暫且不說兌現壓力，另有一些短期因素作用，比如新冠肺炎疫情的影響，疫情導致之前被認為需要更多時間孵化的一些企業的成長周期突然變短了，或者有了更好的空間，就加速了其上市進程。另外，在市場波動性比較高的背景下，有些企業希望能夠通過公開市場來拓寬融資管道，這些短期因素也促成了一些企業加速上市。

然而，在操作上，赴港申請卻成了一條「反復而漫長的路」。

根據港交所相關規則可知：擬上市企業招股說明書的有效期為6個月，即自公開發行前最後一次簽署之日開始計算，擬上市公司或發行人應當使用有效期內的招股說明書完成本次發行。（資料圖片）

根據港交所相關規則可知：擬上市企業招股說明書的有效期為6個月，即自公開發行前最後一次簽署之日開始計算，擬上市公司或發行人應當使用有效期內的招股說明書完成本次發行。換言之，企業想要成功上市，就需要在這6個月的有效期內成功完成。若是不在有效期內及時補充相關財務材料，那麼企業就會進入「暫停上市」的章程。

據悉，在香港上市，保證IPO公司的品質是其非常重要的工作。在整個審查過程中，上市委員會對遞表公司的上市資格方面的要求非常嚴謹。無論是財務資料、法律、估值資產、業務模式，還是公司過往歷史、管理層架構等方面，任何一項因素不達標都有可能導致公司IPO審核無法通過，申請過程中可能會被要求補充材料、或者被退回等。

然而這些企業都是迫切等待打開融資管道，降低負債率，這是大多數企業赴港IPO的核心原因。但實際情況是，很多企業的上市申請都未必能在短時間內通過審核。除了時間問題之外，香港的備案，及合規壓力，對於一些新經濟企業來說，不僅是一時間很難完成，甚至很難拿出證明。「耗不起」，往往成了滴滴出行、貝殼找房這類中資企業出走美國的一個根本性原因。