鄭州暴雨｜平保：收逾2萬宗申請　預料賠償總額超6億人民幣

河南持續暴雨，鄭州、焦作、新鄉等10地市出現特大暴雨，個別水庫潰壩，部分鐵路停運、航班取消，防汛形勢嚴峻。截至（今日）7月21日下午，河南汛情已造成至少25人遇難。

平保（2318）表示，目前接到相關報案總數逾2萬宗，預估總體賠付金額逾6億元人民幣，集團正全力以赴應對河南特大暴雨災情，積極協助防汛救災，切實做好理賠工作。集團又宣佈，為參與河南水災救援的社會應急救援人員、志願者等無償提供專屬風險保障，為前線搶險救援人員保駕護航。

集團表示，災情發生後，7月19日上午9點40分，平安產險通過遠程定損完成線上賠付。截至7月21日12時，平安產險共接到災情相關報案20,697宗，其中車險報案20,471宗，財產險報案193宗，意外險報案18宗，農險報案15宗，現已快速結案411宗。

另外，平安壽險收到與此次暴雨相關的報案信息9宗，其中涉及身故賠付4宗，醫療賠付5宗，當地分公司已啓動特案預賠機制。平安養老險、平安健康險暫未排查到客戶出險。中國平安將持續做好客戶排查工作，一旦發現出險客戶，將立即通過綠色理賠通道及各項客服應急措施，為出險客戶提供有溫度、更便捷的理賠服務。

為積極響應防汛救災行動，災害發生後，平安產險組織理賠救援人員緊急協調電話中心、救援合作單位等各方力量，以及省內水淹車定損專家10人、救援車輛100輛等資源，搭建前中後台的「平安守護者行動」救援隊，全力投入到抗災搶險戰役中，並快速組織各分公司76位理賠查勘專家、50台救援車輛馳援河南。

為救援人員、志願者等提供保險保障

同日，中國平安旗下平安產險聯合河南省應急管理廳、鄭州市文明辦、河南省安全生產和職業健康協會宣佈，將向全國各地赴河南參與暴雨救援的社會應急救援人員、志願者等提供保險保障。若救援人員參與救援或往返路途中發生意外事故導致人身傷亡或財產損失，平安產險將為參與救援的前線人員提供每人50萬元人民幣意外保障、5萬元人民幣醫療保障、1萬元人民幣財產損失保障，以及事故法律援助費用50萬元人民幣，無免賠額。

該贈險的生效時間為2021年7月20日零時，保險期限為三個月，觸發保險責任後即可申請理賠。 集團將密切關注事件進展，切實做好客戶服務與災後理賠工作，全力協助防汛救災。