拜登政府或最快10月深陷財政懸崖危機

美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office）7月21日預計，除非國會批准延長財政部法定借款權限的立法，否則財政部可能無法在10月或11月的某個時候支付賬單，也無法為某些福利項目提供資金。

美國國會預算辦公室表示：「如果出現這種情況，政府將無法完全償付債務，其活動將延遲支付，或債務違約，或兩者兼而有之。」

中國網媒金融界報道，中泰證券表示，在悲觀情形下，假設聯邦支出增長超過預期，或者復甦放緩且政府收入不足，財政部非常規手段用盡且手頭現金告罄到來的「X日期」則可能會提前至10月。樂觀情形下，假設經濟增長超過預期且9月稅收收入高於預期，「X日期」可能會推遲至12月之後。

特朗普政府時期，美國國會達成暫時不提高債務上限的解決方案，於2019年8月通過《兩黨預算法案》，將債務上限暫停兩年，允許政府在此期間無上限借款。這一債務上限暫停將於今年7月31日到期。

美國國債信用較好，風險較低，幾乎不存在因償債能力缺失而導致的違約。但在美國聯邦政府目前揹負超過28萬億美元的債務已經高於債務上限時，如果恢復債務上限的法定限制，國會又不能提高債務上限，美國最早可能8月就發生債務技術性違約，財政部難以再通過借款來支付政府運作費用。

這也是6月美國財長耶倫發出警告的原因。她當時表示，目前仍處於在疫情打擊後恢復的關鍵時刻，如果國會不採取行動，任由美國發生債務違約，結果是災難性的。

國會民主黨人目前還沒有制定任何上調債務上限的計劃，也沒有決定是否要利把債務上限的對策添加到進入批准快車道的預算議案。

美國財政恐十天「泄洪」2500億美元

為避免債務上限生效後立即發生違約，美國財政部可以採取「非常規措施」，為上調債務上限爭取幾個月時間。其中重要的一種就是，動用財政部現金賬户TGA中的現金餘額向債權人還本付息。

《華爾街見聞》此前指出，因為有刻意規避債務上限之嫌，所以財政部在債務上限生效前不能增加TGA賬户餘額，那麼只有減少賬户餘額。資金從TGA賬户流出用以支付各類福利計劃，資金也隨之進入到貨幣市場和銀行體系，創造出大量短期票據的需求，催生隔夜借貸市場的活躍交易，並推低美國短債利率。

美國財政部已設定目標，要在7月31日之前將TGA賬户餘額降低至4,500億美元。而截至7月16日，TGA賬户餘額還高達6,980億美元，也就是說，美國財政部需要在十幾天內「泄洪」高達2,500億美元。這意味着，美國短期國債收益率將繼續被壓制在低位。而由於聯儲局6月有過看似變相「加息」的技術性調整，上調了控制政策利率區間上下限的兩大管理利率——超額準備金利率（IOER）和隔夜逆回購利率（ON RRP），聯儲局隔夜逆回購趴在賬上的資金可能突破萬億美元高位。

媒體指出，減少TGA餘額最有效的方法是進一步縮減美國國債標售的規模。此舉的風險在於，它將激化本已壓制長端收益率的供需失衡，進而威脅聯儲局對關鍵利率指標的掌控。

摩根大通的策略師Teresa Ho稱，市場非常不確定聯儲局TGA餘額未來的變化路徑，「這是客户問我們的頭號問題」。客户想知道，財政部有哪些非常規措施，以及國會將會上調還是再次暫停債務上限，何時會行動。