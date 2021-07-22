李克強在國常會上發聲︰保持人民幣匯率基本穩定

北京時間7月21日，中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，提到要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，完善宏觀審慎政策框架，構建系統性金融風險監測、評估和預警機制。

據中國官媒新華社7月21日報道，李克強在會議上指出，近年來中國金融業對外開放取得積極進展。要圍繞增強金融服務實體經濟能力，深化金融改革開放，使中國始終是吸引外資的熱土。

一是持續抓好金融業對外開放承諾落實，對標開放程度較高的國際標準，推動形成以負面清單為基礎的更高水平金融開放。二是優化外資銀行、保險等金融機構准入要求，完善金融機構母子公司跨境往來規則。優化外資參與境內金融市場的渠道和方式。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。三是完善宏觀審慎政策框架，構建系統性金融風險監測、評估和預警機制，保持金融市場平穩運行。

會議還確定了進一步深化跨境貿易便利化改革等措施。會議指出，針對下一步特別是下半年國際形勢和環境變化，要在做好口岸疫情防控同時，統籌推進通關便利化，保持進出口穩定增長。

一是進一步提高通關效率。提升出口退稅便利度。支持海外倉建設，完善跨境電商出口退貨政策。做好與《區域全面經濟夥伴關係協定》中貿易便利化措施的銜接。二是進一步降低進出口環節費用。落實口岸收費清單公示制度。降低沿海港口引航費標準。三是進一步加強口岸綜合服務。提高國際物流供給能力。