恒指午後升逾400點　光伏股再獲追捧　信義光能飆逾6%｜持續更新

隔晚美股急彈，道指收報34798點，升286點或0.83%；納指收報14631點，升133點或0.92%；標普500指數報4358點，跌35點或0.82%。



另港股連跌三日累瀉780點或2.8%，仍守住27000點關口，250天線失而復得；科指則連跌第5日，累挫339點或4.4%。「黑期」今日升約226點，在27416點附近，昨日車股「動起來」，今日表現又如何？長汽、吉利成焦點。



【14:15】光伏股再獲追捧

恒指午後升幅維持430點水平，升436點或1.6%，報27660點；恒生科指報7450點，升122點或1.67%。大市成交金額暫為988.83億元。

光伏股再獲追捧，信義光能（0968）曾飆6.5%，高見16.1元，現造16.04元，仍升6.1%，成交額5.92億元。

對手福萊特（6865）升3.1%，報34.85元；卡姆丹克（0712）飆6.3%，報0.68元；水發興業（0750）爆升17.22%，報2.11元；陽光能源（0757）抽高7.8%，報0.55元。

【12:10】恒大系回彈

港股半日強勢，恒生指數中午收報27705點，半日升480點或1.77%；恒生科指升140點或1.91%，中午收報7468點；恒生國指升161點或1.65%，收報9993點。大市成交額769.24億元。

科技股回勇，美團（3690）半日漲3.6%，中午收報280元；騰訊（0700）升1.2%，收報544.5元；阿里巴巴（9988）亦升1.9%，收報206.8元；小米（1810）微漲0.4%，收報26.95元；快手（1024）反彈半成，收報142.5元。

港交所（0388）半日上升1.12%，中午收報541元；平保（2318）漲2.3%，收報72.65元；友邦（1299）亦揚2.51%，收報96.05元。

微盟（2013）半日飆14.3%，中午收報11.22元，成交額達14.9億元。

贛鋒鋰業（1772）半日上升0.72%，中午收報168.8元。

比亞迪（1211）半日上揚1.28%，收報221.4元；吉利（0175）升1.3%，收報23.7元。

恒大（3333）半日回彈逾9%，收報7.91元；恒大汽車（0708）反彈26.2%，收報16.66元。恒大物業（6666）亦漲4.8%，報7元；恒騰（0136）飆7.8%，收報4.26元。

【11:15】恒大汽車飆近兩成

恒生指數最新報27715點，勁飆493點或1.81%；恒生科指報7476點，升149點或2.03%；恒生國指亦升163點或1.66%，報9994點，大市成交額674.76億元。

美團（3690）飆3.6%，報280元。

微盟（2013）勁漲12.22%，最新報11.02元。

友邦（1299）升2.6%，報96.15元；滙豐（0005）亦漲2.5%，報43.45元；平保（2318）升1.9%，報72.35元。

體育用品股李寧（2331）下降1.18%，報91.8元；安踏（2020）跌1%，報177.7元；特步（1368）則上升0.94%，報12.92元。

恒大汽車（0708）飆近兩成，現報15.78元。

【10:16】微盟漲逾8%

聯易融科技（9959）今早復牌反彈高開8.3%，開報12.22元，最新報11.78元，仍升4.43%，成交1.25億元。

微盟（2013）最新升8.55%，報10.66元，成交額6.7億元。

騰訊（0700）微漲1.11%，報544元；阿里巴巴（9988）升1.6%，報206.2元；美團（3690）揚2.5%，報277元。

中移動（0941）創10天高位，最新報49.8元，升2.05%，成交額9.14億元。

恒生指數最新升421點或1.55%，報27646點。

恒大（3333）一度反彈逾9%，高見7.94元，最新報7.76元，仍升7.18%，成交金額3.36億元。

【09:45】中石油飆逾半成

油價造好，帶動「三桶油」回升。中海油（0883）上升2.42%，報8.03元；中石油（0857）漲5.28%，報3.39元；中石化（0386）漲3.4%，報3.67元。

恒生指數飆升451點或1.66%，報27675點。

【09:20】恒生指數高開239點

恒生指數高開239點或0.88%，報27464點。恒生科指高開89點或1.22%，報7417點。恒生國指開報9919點，升88點或0.9%。大市暫成交額23.67億元。

科技股騰訊（0700）高開1.3%，報545元；阿里巴巴（9988）高開1.2%，報205.6元；美團（3690）亦漲1.33%，報273.8元；小米（1810）升0.75%，報27.05元。

金融股方面，滙豐（0005）升1.3%，報42.9元；港交所（0388）揚0.7%，報539元；友邦（1299）亦升0.7%，報94.4元；平保（2318）漲0.6%，報71.4元。

恒大系中國恒大（3333）反彈0.3%，報7.26元；恒大物業（6666）則跌0.15%，報6.67元；恒大汽車（0708）微微低開0.8%，報13.1元；恒騰（0136）平開，報3.95元。中國人壽（2628）挫逾1%，報13.36元。恒大發聲明，表示恒大集團長期以來與廣發銀行一直保持良好的業務合作關係。

長汽（2333）平開，報31.65元；吉利（0175）漲1.9%，報23.85元。

微盟（2013）高開6.5%，報10.46元；公司擬回購不超過10%之股份。