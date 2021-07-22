港股勢似七翻船　牛熊分界線成關鍵　可小注騰訊博反彈｜許繹彬

七月踏入下旬，港股非但沒有「七翻身」，反而出現「七翻船」的格局，更與外圍市況出現背馳，整月只出現「跟跌唔跟升」的局面，全無升勢可言，只是反覆向下，28,000點關口成為重大阻力，昨日更曾一度跌穿27,000關口，幸好大市仍能守住250天線，不過能否企穩便成後市關鍵。

本月港股以「屋漏偏逢連夜雨」來形容最為貼切，壞消息不斷湧現，首先是「滴滴出行」遭到北京監管當局重拳審查所引發一系列中概科技股的「股災」；及後中美暗地裡展開一輪「金融戰」；沉寂了一陣子的新冠病毒因變種，再度來勢洶洶。東南亞等新興市場確診個案高企，加上英國經濟先行，懶理疫情毅然將限制的警戒線全面開放，只求振興本土經濟。東京奧運開幕在即，但選手村的確診數字續升，恐防東奧會被「煞停」。

另一邊廂，油價急跌拖累商品市場出現骨牌效應，種種不利因素令環球股市周一出現小股災。由於全球對變種病毒仍然束手無策，令本來呈現曙光的信心再度崩缺。各國救市政策不知何去何從，或會出現「滯脹」，促使資金湧入債市避險，10年期美債孳息率曾失守1.2厘。但美股就繼續「戲劇性」發展，急跌近800點後，其後兩個交易日即收復失地，甚至「升突」；只可惜港股沒那麼幸運，繼續尋底，科技股乏力反彈，沽盤有增無減，北水更出現要錢唔要貨的情況。

恒大（3333）債務風暴襲港，令港股再次進退失據；慶幸股民竉兒交易所（0388）受惠國內傳出豁免在港上市企業需進行網絡安全審查批准，意味著中美金融戰爆發時，交易所或會「漁人得利」，帶動其股價逆市中一枝獨秀。如非交易所肩負「單天保至尊」的角色，港股可能已一早失守27,000。

筆者認為，港股弱勢已不用多作懷疑，現階段相信除必須接受接踵而來的壞消息外，首要觀察積弱的科技股何時跌定，及油價何時反彈，港股才會穩定下來；投資者可考慮在530附近買入騰訊（0700），小注博反彈。