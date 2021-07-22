基金界看淡　美股10月底前或瀉15%　Bitcoin或跌至1.5萬美元

古根海姆投資公司全球首席投資官斯科特·米納德（Scott Minerd）當地時間周三（7月21日）表示，美國股市到10月底可能會下跌15%甚至更多。



《新浪財經》報道，米納德指出「今年9月和10月（股市）可能會非常艱難」，「可能會出現15%或更多的回調。但一旦道奇隊參加了世界大賽的開幕賽，我想你就能買了。」（ 世界大賽（World Series）是美國職棒大聯盟每年10月舉行的總冠軍賽。）

米納德表示，美聯儲（Fed）縮減資產購買計劃的速度快於預期，Delta變異病毒的傳播加快，都是股市面臨的主要風險因素。

米納德還表示，他預計加密貨幣在未來幾個月仍將面臨挑戰，比特幣（Bitcoin）將進一步下跌至「1.5萬美元左右的水平，」並表示，「很多加密貨幣都是垃圾。」

米納德說：「我認為還有更多的空氣要排出。比特幣標準的熊市是80%的回退，考慮到所有不確定性和來自新幣種的競爭，我認為還有更多的下行空間。」

他補充稱：「你什麼時候可以買？我認為短期內不行。」

米納德表示，比特幣近期表現不佳對風險資產來說是一個不好的信號，可能是「煤礦裏的金絲雀，告訴我們未來風險資產還有更多問題，特別是股票。」

從長遠來看，米納德認為以太坊（Ethereum）是一種比比特幣「更可行」的加密貨幣。

在信貸方面，米納德表示，從歷史角度來看，評級較低的高收益債券極其昂貴。就目前而言，他更青睞頂級垃圾債券，並預計未來幾個月將有更好的機會購買垃圾債券。

米納德說：「我們正進入風險資產的季節性困難時期，如果你想涉足高收益信貸，或許有一個比現在更好的切入點。」

他補充稱，如果市場進入避險周期，美國國債收益率可能從目前水平下跌至多60個基點。