騰訊遭花旗降目標價至772元　維持買入評級

花旗發表報告，指出考慮到近期行業監管勢頭，相信將於下月18日公布第二季業績的騰訊控股（0700），其線上廣告收入增長將會受到線上教育廣告預算規模縮減拖累，而金融科技收入增長亦會受支付提成交放緩影響。該行認為騰訊遊戲及娛樂收入將受季節性因素影響。

該行將騰訊目標價由808元降至772元，維持「買入」評級，即使短期面對行業及監管因素，相信其長遠基本面維持穩健。踏入下半年，該行預料有可能推出《英雄聯盟》手遊將有利手遊收入增長穩健，不過在線上廣告及金融科技業上的障礙仍會影響到其收入增長，而在遊戲﹑企業服務及視頻內容上投資增速加快，亦會令盈利增長減慢。

該行將騰訊於2021至2023年收入，及按非通用會計準則計算的淨利潤預測下調，並將今年該公司第二季收入及淨利預測，分別下調1.5%及1.2%，以反映線上廣告等收入增長減慢，卻降低社交及媒體廣告收入預測分別5%及4%。