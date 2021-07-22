調查｜約30%央行擬增加人民幣儲備資產

外媒引述調查顯示，人民幣將成為全球金融體系中更具影響力的一部分，約30%央行擬短期增加人民幣儲備資產。

國際貨幣金融機構官方論壇（OMFIF）報告顯示，全球有30%央行計劃在未來12至24個月內增加人民幣持有量，相比去年，此佔比只有約10%。同時，18%的央行計劃在未來 12至24個月內減持歐元，20%的央行受低收益環境影響，預計將在同一時期減持美元。

調查亦顯示，疫情和長期低利率對投資者產生巨大影響。提高或維持回報，和採用可持續投資方法等趨勢正在加速，例如增加對股票的配置和購買更多新興市場政府債券。

調查亦指出，GPI（央行儲備經理、主權基金和公共養老基金）有助增加可持續資產的需求，並成為更加活躍的投資者。有約92%的央行投資於綠色債券，21%的央行已經投資於可持續股票，約65%的中央銀行計劃增加其綠色債券持有量，對比去年只有45%。

同時，調查顯示GPI擔心金融市場的穩定性及其多樣化驅動的風險。因此75%的中央銀行，和超過80%的養老基金認為，貨幣政策對金融市場和定價產生了過度影響。