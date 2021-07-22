疫苗抽獎｜總商會首輪抽獎送出1099份禮物　包括平治C系列房車

各位已接種疫苗及登記香港總商會「香港做得到！幸運大抽獎」活動的市民，請留意。今日（22日）總商會已抽出該抽獎活動的首輪得獎者，合共送出1,099份獎品，總值650萬元，當中包括一架平治C系列房車﹑兩張國泰商務客位機票﹑80張港鐵全年車票﹑數以百份購物及餐飲禮券，及數十份酒店住宿。

首輪抽獎由怡和控股副行政總裁及香港區主席彭耀佳主持，隨機抽出1,099位得獎者；怡和控股為是次活動贊助總值1,000萬元獎品。所有得獎者即將收到中獎短訊，完整得獎名單將於7月23日中午刊登在幸運抽獎活動網站。

總商會主席王冬勝指出，最近數周本港疫苗接種率顯著上升，反映考慮放寬社交距離措施及旅遊限制再邁進一步，香港經瀟復蘇指日可待。他又指出總商會對透過今次活動，感鼓勵更多市民接種疫苗感到相當高興，並再次感謝各會員支持。

總商會會員為「香港做得到！幸運大抽獎」活動捐贈4,300萬元獎品，其中以3架平治C系列房車價值最高。今日抽中平治C系列房車的幸運兒已獲通知中獎，其中兩架房車會在餘下六輪抽獎其中兩輪送出。

今次活動分七輪進行，合共送出6,700份禮品，抽獎日期分別為7月22日﹑8月5日﹑8月19日﹑9月2日﹑9月16日﹑9月23日及9月30日。

凡年滿18歲、持有效香港身份證並已 在香港 完成接種兩劑 2019冠狀病毒病疫苗的人士，均可參加抽獎活動。 有關 是次抽獎活動的登記方法、獎品詳情和條款及細則，可瀏覽官方網站http://www.hkgccluckydraw.com。