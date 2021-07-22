G2000海港城店遭執達吏接管　提前4天停業　田北辰︰對做法不理解

位於尖沙咀海港城的G2000分店今日﹙22日﹚忽然「落閘」，該公司發聲明指，該分店原訂營業至7月25日，惟遭業主向法院申請封租令，並相約執達吏於今日起接管該店所有貨品，導致該店被迫提前4天停業。G2000主席田北辰回應《香港01》查詢時表示，該舖按金足夠支付尚餘租金，但卻被迫提早停業，反問為何要「去到得盡」？ 《香港01》正就事件向海港城查詢。



除了指被迫提前4天停業外，G2000聲明又稱，集團因受社會運動及新冠肺炎疫情重挫，今年整體銷售額較往年同期跌逾六成；即使集團屢次與業主商討，冀可獲租金優惠等援助，惟業主一直未曾提供任何支援。「業主既已掌握本店的銷售數據，卻漠視本店營運持續嚴重虧損之慘況。」

G2000主席田北辰表示，社運加之疫情，大大打擊本港零售業，G2000各分店中，尖沙咀海港城店最受打擊，惟商場大業主未曾減租，公司早已計劃於7月25日將店面交還，可是業主卻提早4日派執達吏上門封舖，對此不太理解，反問為何「去到咁盡」？

田北辰續稱，公司租舖時已交了3個月按金，足夠涵蓋今年6至8月餘下租期的全額租金及相關雜費，且早已支付一筆費用以還原店面內裝修，因而決定以按金支付該3個月份的租金，並無拖欠之意，「業主要求先交租金，之後再退還按金，但我地唔同意，﹙雙方﹚傾傾下仲封埋舖，搞到我地有4日無生意做，咁做對你一啲好處都無！之後拍賣啲貨，已畀按金都已夠交租，啲貨錢咪又係要畀返我。」

《香港01》正就事件向海港城查詢。