Twitter上季實現虧轉盈　營收按年增74%至11.9億美元　盤後升5.7%

美國網路公司推特（Twitter）於當天凌晨公布了截至2022年6月30日的2021財年第二季度財報。

數據顯示，報告期內推特營收為11.9億美元，與上一財年同期的6.83億的美元相比增長74%，不計入匯率變動影響為按年增長72%；淨利潤為6,560萬美元，相比之下上一財年同期的淨虧損為13.78億美元，實現扭虧為盈。

收入方面，報告期內推特廣告營收為10.5 億美元，按年增長87%，其中美國市場廣告營收為5.62億美元，按年增長98%；數據授權營收及其他營收為1.37億美元，按年增長13%。

日均活躍用戶按年增11%

用户方面，報告期內推特平均mDAU（可獲利的每日活躍用户人數）為2.06億人，按年增長11%；其中美國mDAU為3,700萬人，按年增長3%，按月下降2.63%；國際平均mDAU為1.69億人，按年增長12%。按月增長4.32%。

對此推特方面表示，該公司對2021下半年的全球平均mDAU展望並未改變，受與疫情有關的基數效應影響，預計下半年其增長率將保持在較低的兩位數，不過年內低點可能已在第二季度過去。

消息指出，截至美股7月22日收盤時，推特股價報69.59美元，漲幅為0.07%，在隨後的盤後交易中，該公司股價漲至73.92美元，漲幅為6.22%，收市報73.5美元，升5.7%。