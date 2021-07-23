恒指午後跌幅加劇至近500點　小米瀉逾4%　教育股當災｜持續更新

美國股市連升3日，其中反映科技股走勢的納指更跑贏大市，預料今日科技股表現仍是市場焦點。不過有傳內地監管擬對滴滴實施重罰，不排除科技股走勢會較波動。

另一方面，東京奧運今日正式開幕，一眾體育股及消費股會否乘此勢而受關注，亦丘得投資者留意。



【15:20】恒指跌勢加劇

港股在午後跌勢加劇，跌幅近500點，失守27300點，恒指最新報27244點，跌479點，國指跌191點，報9815點，科指跌249點，報7490點。

騰訊（0700）跌2.9%，報531.5元，美團（3690）跌2.9%，報271.6元，阿里（9988）跌1.4%，報204.4元，小米（1810）跌4.2%，報26元。

【15:08】新東方股價瀉逾4成

新東方（9901）跌勢加劇，最低見29.4元，最新報29.55元，瀉41.9%，成交額為8.2億元。

【14:53】 微盟瀉半成

微盟﹙2013﹚日前公布回購計劃，一度帶動股價抽上，惟今日再走軟，該股最新報10.9元，瀉5.55%，表現跑輸大市。

【14:51】 新東方在線瀉兩成

教育股繼續弱勢，其中新東方在線﹙1797﹚午後急瀉20.3%，報6.56元。中金出報告，大削其目標價七成至12.2元。

【13:59】恒指午後跌幅擴大

大市在午後跌幅擴大，恒指最新報27401點，跌321點，國指報9878點，跌128點，科指報7314點，跌175點。

【12:24】大市失守27500點 科技股低迷

港股走勢仍然低迷，半日跌275點，中午收市報27448點，國指中午收市報9903點，跌103點，科指跌164點，報7325點。大市半日成交額695億元。

騰訊（0700）中午收市報540元，跌0.7%，阿里（9988）跌不足0.1%，報207.2元，美團（3690）報275.8元，跌1.4%，小米（1810）跌1.7%，報26.7元。快手（1024）再見上市新低，中午收市報131.9元，跌9.1%。

體育股今早表現疲弱，安踏體育（2020）中午收市報168.7元，跌5.2%，李寧（2331）報82.7元，跌9.5%。

消費股方面，海底撈（6862）跌4.2%，報42.2元；潤啤（0291）跌1.2%，報65.05元。

港交所（0388）氣勢亦轉弱，半日跌3.1%，報523.5元。

【10:20】恒指掉頭向下 挫210點

恒指掉頭向下，曾失守27500點，最新報27513點，跌210點，國指最新報9930點，跌76點，科指最新報7368點，跌121點。

濠賭股表現失色，金沙（1928）跌2.3%，報29.6元，永利（1128）跌1.6%，報11元。

手機設備股方面，舜宇（2382）最新報230.4元，跌2%，瑞聲（2018）跌1.9%，最新報48.55元。

科技股方面，美團（3690）跌1.9%，報274.4元。

【09:21】三大指數齊高開

恒指最新報27740點，高開17點，國指最新報10023點，高開17點，科指最新報7495點，高開5點。

騰訊（0700）最新報546元，高開0.4%，阿里（9988）最新報208元，高開0.7%，美團（3690）最新報280元，升0.2%。

安踏（2020）最新報178元，升不足0.1%，李寧（2331）最新報90.45元，低開1%。

啤酒股方面，潤啤（0291）無升跌。