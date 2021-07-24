中移動突破下降軌　 新升浪即將展開？　郭思治: 現價值得買入

港股表現教人失色，全周瀉約680點，單計周五﹙23日﹚已瀉400點，終收報27300點。不過，中移動﹙0941﹚近日卻逆市偏強，重上50元大關之餘，更突破歷時4個月的下降軌，技術面屬利好。



事實上，中資電訊股表現強勁，中電信﹙0728﹚受惠「回A」及加大派息比率，股價率先起動，貴為行業「一哥」的中移動，又能否「跟車」，接力炒上？香港股票分析師協會副主席郭思治認為，中移動短期可炒上至54、55元，惟由於業務不會有爆炸性増長，建議投資者現價可入，但不宜炒。



自今年3月，中移動逼近60元後，便一直往下走，惟本周走勢明顯轉強，一舉突破50天線，兼衝破下降軌，即使周五港股大跌400點或1.45%，該股僅跌0.19%，收報50.1元，現價市盈率僅8倍，股息逾6.5厘。

料短期可炒上至54、55元

香港股票分析師協會副主席郭思治直言，中移動走勢優於其他成份股，下一個目標價是54、55元。

他認為中移動「進未必可以攻，但退必定可以守」，並解釋，中移動股價表現優於大市，技術面看好，且估值不算高，「8倍市盈率，且高股」。

基本面方面，郭思治指出：「中移動每年現金流超過1,100億元人民幣，其實業務或用戶人數並不會受經濟周期盛衰所影響。」他建議有貨投資者可繼續持有，短炒則需要看技術性走勢，可看先上54、55元。不過，他補充，投資者現價可入，但不適宜炒，「始終業務不會有爆炸性的增長」。

中國移動計劃回歸A股，發行約9.65億股A股。（資料圖片）

回Ａ影響視乎兩地股價差異

中移動強勢，其中一個原因與憧憬「回A」有關。該公司早前公布擬在上交所發行A股，涉不多於9.65億股人民幣股份，佔已擴大後發行股本4.5%。公司於函件內披露籌集資金用途，和涉及投資額約560億元人民幣； 又指出A股發行價格將根據境內外資本市場狀況和公司實際情況。

若以560億元人民幣估算，中移動A股發行價約58元人民幣，折合相當於70港元，較港股周五收市溢價接近四成。

郭思治認為中移動回A帶來的是正面還是負面的影響，須視乎兩地股價差異。他解釋道中移動回A有利公司估值上升，假如A股股價高，有機會利好公司估值上升。「若A股比港股貴很多，內地投資者會選擇投資港股，資金會流入香港購買H股，因此有助H股估值上升。」

郭思治指出，中移動是三大中資電訊股中，股息率最高，達到7厘。（資料圖片）

中移動收息可觀

除了回A之外，市場亦希望5G發展利好中資電訊股。最新資料顯示，中移動6月5G套餐國內客戶約2.51億戶，按月增長13%，比中國電信1.31億戶和中國聯通1.13億戶的5G國內客戶多。

郭思治未知5G會否帶動公司利潤增長，因要視乎監管當局會否規限收費。不過，中移動是三隻電訊股中的龍頭，收息是最可觀的，派息也是最高。「中移動股息率是3大電訊股中最高，接近7厘。相比中國電信（0728）的4厘和中國聯通（0762）的4.5厘較高。」

問及中移動會否跟隨中電信大增派息比率，郭思治則認為中移動無需仿傚，因一直以來派息已經很高。