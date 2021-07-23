彭博：經濟學家料聯儲局明年初開始縮減買債規模

《彭博》報道，據彭博對經濟學家的調查，預計美聯儲（Fed）2022年將開始縮減資產購買計劃，重點在抵押貸款支持證券（MBS）；預計該央行在一直到2024年底的時間裏比以前認為的更快速度升息。

略微過半的受訪者預計，MBS減碼將成比例地快於美國國債。幾位地區聯儲銀行行長主張採取這種方式給房地產市場降温，但是主席鮑威爾（Jerome Powell）和紐約行長威廉斯（John Williams）對這個建議聽起來有些冷淡。

經濟學家們還預計，到2023年底之前將加息兩次各25個基點，這與6月公布的美聯儲官員的預測中值一致，在2024年還會再加息3次。這多於6月調查中的預期。他們中的大多數人繼續期待總統拜登（Joe Biden）將再次提名鮑威爾擔任主席。

這項對51位經濟學家的調查於7月16至21日進行。

聯邦公開市場委員會（FOMC）將於下周三（7月28日）結束為期兩天的政策會議，預計將把利率維持在近零水平，並繼續每月購買800億美元國債和400億美元MBS。官員們已承諾將維持債券購買，直到經濟走出疫情的復甦在通脹和就業方面出現「實質性進一步進展」。

FOMC本次會議不會發布預測。雖然委員會將討論縮減計劃，但鮑威爾已表示他認為現在放慢刺激力度還為時過早。

四分之三的經濟學家預計，或者將在8月26至28日懷俄明州Jackson Hole舉行的政策座談會上，或者在9月21至22日的FOMC會議上，美聯儲將發出早期信號。

近一半的受訪者看來，之後可能會在12月正式宣佈減碼；71%的受訪者預計在2022年第一季度開始實際減碼。