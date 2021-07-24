資深投資者警告﹕散戶數目大增　融資交易更熾熱　美股警號已響起

美股經過周一（19日）大跌市後，短短數日已收復失地之餘，更在周五（23日）創下35095點新高。不過市場人士對美股後市有保留，認為投資者風險偏好已處於歷史高位，實際上是個危險訊號，當政策出現轉向，市場流動性的派對結束，投資者未必能夠反應過來。

US Global Investor行政總裁Frank Holmes於文章內引述晨星數據指出，今年首6個月互惠基金及交易所買賣基金（ETF）淨流入7,220億元（美元‧下同），為1993年以來，淨流入金額最大的半年。

從整體而言，投資者風險偏好已到了歷史高位，股票佔美國家庭金融資產百分比首次超過40%，為歷史以來首次。投資者透過融資進行交易的融資賬戶總額，截至6月，達到8,820億元，同為歷來新高，按年增長50%。

他指出這現象與散戶踴躍入市有關。據網上證券交易平台Robinhood報告指出，其客戶數目逾1,800萬，幾乎是2019年的2倍。用戶平均年齡為31歲，部份更是投資新手。

縱使更多投資者參與股市的現象令人高興，有部份投資者更獲得豐厚回報，可是他卻提醒目前一眾央行的印鈔速度是無法持續。

他指出投資者應為派對結束作出準備，建議在投資組合中的10%持有黃金。在黃金投資中，實金與金礦及互惠基金兩類，各佔一半。同時認為投資者在投資組合的中1至2%投放在比特幣及以太幣屬謹慎做法。