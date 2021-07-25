巴西尋常嚴寒　咖啡期貨創2014年以來最高　或漲至每磅3美元

疫情難測，再加上氣候反常，近日內地河南省暴雨成災，地球的另一邊巴西天氣同樣出現極端變化，遇上不尋常的嚴寒和霜凍，令該國的咖啡產區受到嚴重衝擊。咖啡期貨周四（22日）一度急升10％，創下2014年以來單日最大漲幅，也是六年多以來最高收盤價。

全球最大咖啡生產國巴西正面臨乾旱和霜害的威脅，該國去年咖啡出口量高達50億美元，佔世界咖啡總出口量約16%。巴西三大主要咖啡豆生產地包括巴拉那（Paraná）、聖保羅（São Paulo）、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）氣溫驟降，市場擔心咖啡豆產量大幅降低，促使咖啡價格突然飆升，高級咖啡豆阿拉比卡（Arabica）的價格一度升至每磅2美元，為2014年10月以來的新高，目前則已回落到1.92美元。

巴西素來有「咖啡王國」之稱，為世界最大咖啡出口國及消費國之一。（GettyImages）

巴西咖啡種植明年收成或報銷？ 價格或再推高

美國農產品期貨交易商Teucrium Trading總裁Sal Gilbertie表示，由於巴西異常霜寒，本周咖啡價格飆漲。她補充，7月正是巴西咖啡樹開花的時間，而且咖啡樹相當脆弱，霜季令市場感到憂慮。

期貨公司RJO Futures的資深資產經理John Caruso表示，霜害和聖嬰現象出現或令巴西主要咖啡產出存在風險，供應面的負面影響猶如滾雪球效應。

Bestweatherinc.com商品交易顧問James Roemer則預計，今年內咖啡價格每磅或會再上漲1美元，甚至更多。他更指，考慮到供應緊張和霜害，今年內天災的預測可能進一步將價格推高至每磅2.30美元；若下半年干旱情況持續，有可能危及2022年的收成期，咖啡有可能上漲至每磅3美元。

氣候突變異象或將影響全球咖啡產業，下游的咖啡品牌商已經開始部署加價，包括德國咖啡品牌智寶（Tchibo）和日本的UCC上島珈琲。6月咖啡零售價較去年同期上升接近2%，如果巴西的產量驟减，情況恐繼續惡化。