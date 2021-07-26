恒指暴瀉逾1100點　科指續挫近6%　美團大挫逾11%｜持續更新

回顧上周，滴滴（美：DIDI）或遭嚴厲懲處的報道影響港股上周五（23日）的表現，午後彭博更有報道指，內地將嚴格規管整頓教育補習行業，要求校外培訓機構轉為非牟利形式經營，以及不准上市融資，而上市公司也不准投資或收購學科類培訓機構。一眾相關行業的股份應聲齊瀉，其中新東方（9901）一度暴瀉5成，而在美國的股份（美：EDU）表現亦挫54.22%。



恒指也受消息拖累，當日收市報27321點，跌401點或1.45%；按周跌683點或2.43%。今早「黑期」瀉約255點，在27015附近。



【15:48】恒指接近26200點水平

恒生指數跌逾4%或1109點，報26212點。

【15:43】港股尾段續瀉近1060點

港股尾段續瀉近1060點，現報26263點，跌1058點或3.87%。恒生科指亦挫逾6%，報6823點。

【15:31】港股一度瀉1007點

港股一度瀉1007點，低見26314點，最新報26332點，仍跌989點。

【15:25】FI二南方恒指飆逾6%

恒生指數最新報26343點，跌978點或3.58%；恒生科指亦挫417點或5.74%，報6850點。大市成交額暫為2,273.74億元。

港股大瀉，而反向ETF上升，其中FI二南方恒指（7500）勁飆6.8%，高見4.88元，最新報4.87元。

騰訊（0700）跌7.16%，報493元；美團（3690）跌11.34%，報242.2元；阿里巴巴（9988）挫5.5%，報193.9元。

港交所（0388）跌3.8%，報501元。

【14:28】京東健康曾急瀉逾25%

大市急挫，個股波幅誇張，京東健康(6618)午後突然急瀉，一度跌25.9%，低見80.2元，創上市後新低，最新造85.95元，仍大跌14.9%，成交金額18.19億元。

【14:15】港股跌勢未止

恒指現瀉968點或3.55%，報26353點；國指挫425點或4.32%；科指挫455點6.27%，報6812點，大市成交額達1,846億元。

海底撈﹙6862﹚瀉18.84%、碧桂園服務﹙6098﹚瀉13.86%、美團瀉10.1%。

【13:25】港股跌幅擴至逾900點

港股跌幅擴至逾900點，最新報26407點，跌914點或3.35%；恒生科指跌483點，報6785點。

【13:07】美團一度插9%

港股午後跌幅擴大，最新跌856點或3.14%，報26465點；恒生科指跌458點或6.31%，報6809點。大市成交額1,352.47億元。

美團（3690）一度插9%，低見247元，最新報249元，仍跌8.9%。

【12:17】美團挫逾7%

恒生指數半日大瀉794點或2.91%，中午收報26527點；恒生科指挫414點或5.7%，中午收報6854點；恒生國指收報9479點，跌359點或3.66%；大市半日成交金額1,294.34億元。

海底撈（6862）半日大挫16.6%，中午收市報34.75元，暫為表現最差的藍籌。

科技股受挫，騰訊（0700）半日勁瀉6.5%，中午收報496.4元，再度失「啡底股」；美團（3690）亦挫7.7%，收報252.2元；阿里巴巴（9988）亦跌4.7%，收報195.5元；京東（9618）挫6.07%，收報272.2元；小米（1810）微跌1.5%，收報25.95元。

教育股方面亦重挫，新東方（9901）半日瀉37.5%，中午收報18.88元；新東方在綫﹙1797﹚瀉31.42%，收報4.06元；思考樂教育﹙1769﹚勁瀉42.3%，收報1.46元；天立教育﹙1773﹚挫31.1%。

公用事業股靠穩，中電（0002）半日上揚1.15%，中午收報79.35元；電能實業（0006）亦升1.02%，收報49.7元；長江基建（1038）、長和（0001）漲1%。

【11:14】恒指穿26500關 騰訊失守500元

恒指再度急瀉逾800點，最新跌825點或3.02，報26496點，失26500點關。恒生科指再跌416點或5.73%，報6851點。

騰訊（0700）亦曾失500元大關，跌5.95%，報499.4元；美團（3690）挫8%，報251.4元；阿里巴巴（9988）跌4.8%，報195.3元。

【10:46】美團跌幅擴大至逾6%

內地監管持續，科網股續挫。美團（3690）跌幅擴大，低見254.2元，現造價256.4元，仍跌6.15%；騰訊（0700）仍挫4.9%，阿里巴巴（9988）亦跌4.4%，報196.1元。

快手（1024）跌幅收窄至8.5%，報118.5元；嗶哩嗶哩（9626）仍挫12.2%。

藥明（2269）亦挫7%，報120.7元。

部份汽車股逆市靠穩，吉利（0175）上揚2.11%，報24.2元；比亞迪（1211）微升1.23%，報230元；長汽（2333）則跌1.17%。

「三桶油」下跌，中海油（0883）跌0.74%，報8.03元；中石化（0386）跌1.37%，報3.6元；中石油（0857）挫1.2%，報3.25元。

新東方（9901）續瀉34.2%，報19.86元；新東方在線（1797）瀉32%，成實外教育（1565）挫11.4%。

恒生指數再跌747點或2.73%，報26574點；恒生科指亦瀉逾半成，跌371點，報6896點。大市成交暫為907.19億元。

【10:11】恒大系齊偏軟 恒大物業瀉逾7%

有傳恒大系遭銀行券商暫停孖展按倉，恒大系今早下挫，恒大（3333）最低見過6.74元，插7.2%，現造6.87元，跌幅收窄至5.37%，成交額1.51億元。

恒大汽車（0708）最新挫5.2%；恒大物業（6666）瀉7.3%；恒騰網絡（0136）下降3.8%，報3.59元。另有報道指，有個別銀行和券商，已於上星期已把恒大系股份從其孖展買賣股票名單剔除。

【09:45】騰訊、美團挫逾4%

恒生指數曾瀉逾700點，低見26596點，現跌661點或2.42%，報26660點；恒生科指挫310點或4.27%，報6958點；國指報9558點，跌280點或2.85%。

科技股全線下挫，嗶哩嗶哩（9626）大挫14.8%，低見698.5元，最新報714元，仍瀉12.9%。快手（1024）續插逾10.7%，低見115.6元，最新報119.8元，仍跌7.5%。

騰訊（0700）最新報509元，跌4.14%，阿里巴巴（9988）跌3.4%，美團（3690）亦跌4.5%，京東（9618）更瀉逾半成。

海底撈（6862）一度插逾兩成，最新報35.75元，仍挫14.2%。

【09:21】三大指數齊挫 阿里失200元

恒指低開496點或1.82%，報26825點，再穿27000點；科指低開229點或3.16%，報7038點；國指開報9646點，瀉29點或0.78%，成交額暫為36.88億元。

勒令騰訊放棄音樂串流獨家版權的騰訊（0700）低開近4%，報510元，阿里（9988）低開2.9%，報199.2元，穿200元，美團（3690）大挫5.12%，報259.2元。

友邦（1299）開跌2%，報93元，平保（2318）低開1%，報70.6元；以昨日計該公司已接獲河南暴雨相關報案總數逾4.6萬宗，預估總體賠付金額超過10億元人民幣。

新東方（9901）續挫14.9%，報25.7元；新東方在線（1797）瀉14.9%，成實外教育（1565）跌2.27%。

海底撈（6862）大瀉11.4%，報36.9元；預料中期淨利潤約8000萬至1億元人民幣，去年同期淨虧損9.65億元，惟公司雖上半年由虧轉盈但仍未達到公司管理層的預期。