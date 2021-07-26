科指一周年前夕遭洗倉　升幅全蒸發　專家︰呢隻股可趁低吸納

恒生科技指數將於周二（27日）迎來一周年前夕，遇上中央重手整頓教育股引發的股災，科指全日暴瀉477點，跌穿7000點，收報6790點，創去年9月28日以來新低。新經濟股表現令人失望，但有分析師料科指或跌至6500點，為投資者提供入市機會，更認為騰訊值博率高。



科指全日暴瀉477點

港股今日全線仆直，大市跌超1000千點，收市報26192點，科指收報6790點。科指成份股當中，新東方在綫（1797）受累於政策風險，跌超三成，收報3.94元。

不過，單計新東方的話，僅累科指跌約3點，一眾科網股巨頭ATMJ股價持續受壓，才是元凶。其中，阿里巴巴（9988）跌超6%；騰訊（0700）挫近8%，跌穿500元大關；美團（3690）跌近14%；京東（9618）跌近8%；京東健康（6618）跌超17%；小米（1810）跌幅最小，挫近2%。6隻股連累科指跌近200點。

另外，快手（1024）禁售期下月初屆滿，不但再創上市新低，更跌穿招股價，收市報114元；而「B站」嗶哩嗶哩（9626）再逼近上市新低，今早跌近15%，低見698.5元，險低於5月14日的696元，收報726元；網易（9999）亦跌近一成半。

新東方僅累科指跌近3點，科指跑輸全球最主要原因，是科網股巨頭ATMJ股價受壓。（01製圖）

科網股監管陰霾未除

翻查資料，科指由今年2月18日高位11000點水平回落，終跌穿7000點，蒸發一年升幅之餘，亦跑輸全球主要科技指數。

中原資產管理投資總監洪龍荃表示，雖然此次監管政策主要針對教育行業，但教育板塊急挫，股價跌跌不休，打擊市場信心，嚇窒大市，而科網股監管陰霾未除，科指自然受累。

第一上海首席策略師葉尚志就預料，科指受權重股ATMJ影響，短期續尋底，或跌至6500點後才會反彈，同時科網股整體下滑，網易等行業「二哥」股似乎在「追跌幅」，但跌市亦為投資者提供入市機會，更直言「現在唔博幾時博」。

另外，各科網股今年都已被「殺估值」，年初至今，阿里、美團挫超一成半，小米今日股價尚算堅挺，但原來今年亦跌超兩成，惟騰訊跌幅最小，跌超一成。

各科網股今年都已被「殺估值」，年初至今，阿里、美團挫超一成半，小米今日股價尚算堅挺，但原來今年亦跌超兩成，惟騰訊跌幅最小，跌超一成。（01製圖）

機構越跌越買

雖然市場恐慌指數進一步攀升，散戶越跌越驚，機構就越跌越買。據《彭博》近日報道，今年最受歡迎的兩隻基金均是追踪科技指數，此類基金的總資產規模今年增加逾一倍，達到38億美元（折合約295億港元），但自5月中旬以來，機構對此類基金的投資步伐加快。

中泰金融國際有限公司分析師 Alvin Ngan 表示，機構已經開始購買科指基金，似乎指數下跌得越多，購買的基金就越多。

據《彭博》近日報道，今年最受歡迎的兩隻基金均是追踪科技指數，此類基金的總資產規模今年增加逾一倍，達到38億美元（折合約295億港元），但自5月中旬以來，機構對此類基金的投資步伐加快。（彭博）

另外，中信發表研究報告指，互聯網巨頭估值正逐步顯現出安全邊際，隨著行業的規範，2022年互聯網公司業績有望逐步改善，股價亦反映出市場的悲觀預期，同時經歷近期的快速下跌後，無論是參考歷史相對水平，抑或是絕對數字，板塊估值已回到偏低位置，中長期配置價值正在逐步顯現。

騰訊或低見460元

對於科企持續受壓，洪龍荃認為，內地加強監管長遠而言對於科技行業是利大於弊，有利於該行業健康發展。不過不必急於入市，而騰訊今年內或跌至460元，投資者可靜待時機。

雖然市場監管總局上周六（24日）指出，依據《反壟斷法》對騰訊作出行政處罰決定，責令騰訊及關聯公司採取30日內解除獨家音樂版權。但葉尚志就認為，騰訊已跌至500元以下，值博率高，投資者可趁低吸納。

葉尚志又指，上年由於新冠疫情，居家辦公情況多，互聯網企業有所受惠，業績大多不俗，故預料由於基數效應，下月18日公佈業績的騰訊今年增長會放緩，股價可能在績後會再現「撈底」機會。

資金搵出路 中芯國際升超一成

雖然大市低迷，科指受壓，但仍有股跑出。在科指行業比重中，資訊科技業佔七成，醫療業佔一成，工業佔9.91%，非必需性消費佔7.36%，金融業佔1.42%。

而今日中芯（0981）十分堅挺，股價升超一成；舜宇（2382）、瑞聲科技（2018）僅微挫，可見工業製造板塊仍然有一定防守性。葉尚志指出，半導體類有國策支持，相對穩健，再加上市場避險情緒逐步上升，「資金都要搵出路」，故流向有國策支持的板塊。