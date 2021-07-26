恒指公司推「恒生新消費指數」　美團、阿里佔比最重

恒生指數公司今日（26日）推出恒生新消費指數及恒生滬深港新消費指數，以反映傳統消費行業和電子商貿、網上或手機遊戲、串流媒體軟件及醫療保健的線上消費行業上市公司的整體表現。

恒生指數公司指，隨着中國內地近年推行一系列促進「互聯網+」應用及電商發展方面的政策，將有望在未來數年內驅動中國消費行業實現新一輪的增長。該公司補充，恒生新消費指數涵蓋在香港上市的大中華公司；而恒生滬深港新消費指數為跨市場指數選股範圍為來自中國内地上市的A股及互聯互通機制下合資格南下交易的港股通股份。

恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄表示，據國家統計局數據顯示，去年全國網上零售額達11.76萬億元人民幣，按年增長10.9%，可見中國科技賦能消費品牌的崛起和電商的蓬勃發展，正推動中國消費模式倚重線上消費。

兩新指數成份股份每半年檢討

該公司表示，恒生新消費指數及恒生滬深港新消費指數的成份股份數目固定為50間公司，每半年檢討一次。

新消費指數挑選準為通過投資類指數的換手率測試，而滬深港新消費指數則為港股最近6個月的日均成交額最少2,000萬元，或A股最近6個月的日均成交額最少2,000萬人民幣；隨後根據恒生行業分類系統被歸類為非必需性消費、必需性消費、醫療保健業或資訊科技業，並以過去12個月平均市值最大的50隻合資格證券將被挑選為成份股。

截至2021年7月23日，恒生新消費指數比重最高的10隻成份股：

恒生新消費指數（恒生指數公司提供）

截至2021年7月23日，恒生滬深港新消費指數比重最高的10隻成份股：