恒大明日討論特別分紅計劃　《彭博》拆局：三種方案影響股價

恒大系近日受負面消息，股價連日受挫，中國恒大（3333）全日挫超7%，恒大物業（6666）跌超12%，恒大汽車（0708）跌超11%，恒騰網絡（0136）跌超9%，集團明日（27日）討論特別分紅計劃，以重振市場信心，《彭博》引述分析師指出，不同的方案對股票及債券產生的影響亦大不同。

報道引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，近期債務受壓，恒大可能正在利用這次分紅計劃來強調其現金流和盈利能力的穩定。

分析師認為，恒大將採取的分紅方式不外乎以下三種：現金分紅、股票分紅或派發其子公司的股份。

現金分紅

恒大集團董事長許家印通過自己或配偶控制的公司持有恒大近77%的流通股，除此之外，其他受益者包括本港億萬富翁劉鑾雄。劉鑾雄長期支持許家印，其妻甘比持有該公司8.9%的股份。

報道引述分析師Travis Lundy表示，支付大筆特別分紅實際上是將資本循環回到兩個主要股東手上的一種方式，股東可能會用這筆資金購買更多恒大分拆出來的資產。

不過，許家印似乎不能動用太多特別分紅的現金來支撐恒大股價，報道又指，恒大的自由流通股占比正接近港交所規定22.04%的最低要求。另外據知情人士透露，恒大擬將旗下旅遊、恒大冰泉上市。

股票分紅

除了現金分紅，報道又指，恒大會派發其港股股票，雖然此舉可能有利於長期投資者，但由股票組成的分紅最終可能會在短期內推低股價。

中國人壽富蘭克林的投資組合經理Eddie Chia表示，鑑於恒大資金流動性較緊張，更傾向於派發股票分紅。

派發子公司股票

最後，報道指出，恒大可能派發子公司股票，包括恒大汽車或恒大物業。如果恒大失去恒大汽車控股權，恒大可能會將其從資產負債表中拆分，並削減與電動汽車部門相關的近600億元人民幣信貸。

報道又指，此舉可彰顯集團在削減債務和滿足當局「三條紅線」要求的努力，並有利於其與銀行的關係。