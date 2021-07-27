無視美股破頂　熱門中概股多數走低　教育股續插水

周一美股收高，三大股指繼續刷新盤中與收盤歷史最高紀錄。

截至收盤，道指漲82.76點，或0.24%，報35144.31點；納指漲3.72點，或0.03%，報14840.71點；標普500指數漲10.51點，或0.24%，報4422.30點。

熱門中概股收盤多數走低，教育股繼續大幅下挫，新東方跌近34%，第一高中教育跌近32%，高途跌近29%，好未來、51Talk、一起教育跌超26%，樸新教育跌超22%，掌門教育跌近20%，精鋭教育跌超11%，

區塊鏈概念股紛紛走高，比特幣一度突破4萬美元關口。比特數字飆升逾109%，第九城市漲超54%，嘉楠科技漲近16%，中環球船務漲超11%，比特礦業、易電行漲超8%，中網載線漲近7%，迅雷漲超5%，世紀互聯、鬥魚漲超1%。

新能源汽車股中，理想汽車漲超1%，蔚來汽車跌近2%，小鵬汽車跌0.6%。

券商股中，海川證券漲超2%，富途控股跌超7%，老虎證券跌超1%。

其他熱門中概股中，霧芯科技跌超10%，知乎跌超9%，貝殼跌超27%，三騰科技跌超29%，網易跌超13%，京東、嗶哩嗶哩跌超8%，阿里巴巴、趣頭條、叮咚買菜跌超7%，攜程、36氪跌近7%，樂居跌超6%，百度跌近6%，陌陌跌近5%，金山雲、微美全息跌超4%，萬物新生（愛回收）跌近4%，唯品會、愛奇藝跌超3%，騰訊音樂跌近3%。